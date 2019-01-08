2輛BMW截車砍殺同門賓士　港警動員590人「反黑行動」

▲香港警察學院舉行結業會操。（圖／中新網提供）

大陸中心／綜合報導

公路上光天化日之下截車尋仇，港片「古惑仔」當地真實上演。7名男子於5日駕駛2輛BMW追逐1輛賓士轎車，前後夾車截停後，手持刀棍下車打碎賓士車窗，並毆打、砍傷車內4名男子。香港警方查明為黑道同門內鬨事件後，於6日動員590名警力全港搜捕，共拘捕35人。

香港黃大仙區5日發生黑幫尋仇事件，7名戴帽及口罩的男子持刀棍砸毀賓士車，砍傷4人，當中皆為24歲的蔡姓及馬姓男子後便開車往觀塘方向離去。事發在當天上午，有不少民眾目擊，民眾區先生說，嫌犯開車離去後，又有2人回到現場拿走2袋東西。

綜合港媒報導指出，砍人的是三合會新義安，遇襲一方則屬於將軍澳的黑道同門。經警方調查，案件與元旦在油麻地發生的黑幫內鬨砍人燒車案有關，當時一名29歲張姓男子開車經過大角嘴一處停車場時，遭5名男子駕駛2輛車攔截並持刀襲擊。

▲香港警察學院舉行結業會操。（圖／中新網提供）

港警查出事件是黑道內鬨後，立刻展開反黑大行動。香港警察東九龍總區反三合會行動組總督察曾霆斌說，警方6日突擊搜查港九新界馬鞍山、青衣、旺角、觀塘及將軍澳等地，拘捕9名男子，年齡範圍從24歲至42歲，當中包括截車追殺事件中的刀手及幕後策劃者，行動中檢獲至少5把刀、2支鐵管、1批手套和鴨舌帽，以及部分疑犯犯案時穿着的衣物。

同一時間，香港警方反黑部門「有組織罪案及三合會調查科」也拘捕了8名男子，都具有黑道背景，據信是事件中的另一方。警方稱，截至6日，此次反黑大行動共拘捕多達35人，相信已成功阻止黑道廝殺，相關調查仍在進行中。

報導指出，警方此次全港大反黑行動，共動員590名警力，針對目標不只截車砍人事件的兩方人馬，而是針對全港各地區黑幫進行突襲搜捕。警方搜查香港多處娛樂場所及黑幫聚集地，突襲145處場所，包括卡拉OK、酒吧、夜總會、桑拿、遊戲機中心、網吧等娛樂場所，以涉嫌藏毒、偷車、傷人、串謀傷人等為由，共拘捕19男4女共23人。