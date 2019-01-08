貿易談判倒數前夕「習金會」　時殷弘：警告川普北京是「有牌的」

▲北韓最高領導人金正恩今抵北京，進行為期三天的訪問。（圖／路透社,KCNA）

記者蔡浩祥／北京報導

時值中美貿易談判進入關鍵倒數，中共中央對外聯絡部新聞發言人今宣布，應中共總書記習近平之邀，北韓勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩1月7日至10日對中國進行訪問。大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘受訪解讀，選在談判倒數時刻舉行「習金會」有多種考慮，主要是在警告川普，北京是「有牌的」。

北韓中央通信社（KCNA）指出，金正恩偕同妻子李雪主等高層官員陪同下訪問中國。值得關注的是，這是金第四度訪中，而且是在中美貿易談判進入倒數、川金會宣布前夕。

▲美國總統川普。（圖／路透）

時殷弘分析，新加坡首次「川金會」，美朝關係沒有產生重大突破，反而陷入僵持；隨著第二次「川金會」的到來，金正恩必須聯合「重要盟友」，對不願讓步的川普構成壓力，形成平壤在談判桌上的「政治保險」。

另一方面，時殷弘認為，按金正恩的盤算，若與川普「談崩」，拉攏中國、中朝關係穩固，可望減緩安理會對平壤的制裁，也可爭取進一步的經濟援助。

▲大陸國務院參事、中國人民大學國關學院教授時殷弘。（圖／翻攝自鳳凰網）



他引述金正恩在新年文告的話稱，金還是希望能與川普有第二次會見；不過，考量到川普的強硬姿態，金在文告內提到，若美國不履行承諾、誤判北韓耐心，同時繼續進行制裁，北韓「只能尋求其他替代方案」。

以北京角度觀之，時殷弘認為，中美貿易談判雖進入關鍵倒數，金正恩的來訪至多是告訴川普，北京是「有牌的」，對雙方貿易談判沒有直接關係。