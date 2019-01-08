小三被圍攻！露「白皙臉與嫩腿」淚眼頻道歉　長太美網心疼：罵輕點

大陸中心／綜合報導

小三太美連網友都不忍心！大陸有網友日前分享了一段影片，一名小三招到多名女子圍攻痛罵，凌亂的頭髮與哭腫的雙眼，疑似剛遭到爆打，即便當小三介入他人婚姻就是錯，但這名女子卻因膚白貌美讓網友相當憐惜。

據《詩華日報》報導，從當地網友分享的影片中可以看到，一名身穿白色短袖上衣，搭配淺灰色棉短褲的女子跪坐在地上，僅管畫面十分模糊，仍可看出膚色白皙，標緻的身材與梨花帶淚的臉龐。

▲小三哭得梨花帶淚。（圖／翻攝自詩華日報）

原來這名女子是一位小三，被正宮抓包後和多名女子共同圍剿，不斷對她怒吼，「你會不會離開廣東？你會不會離開中國？」、「還見不見？」、「快給我誠懇的道歉！」、「頭抬起來！」只見小三雙手合十，不斷連聲道歉，且答應對方所有的條件，心虛的眼睛都不敢亂飄。

不少網友怒批「一個巴掌拍不響，男人也有錯」、「弱者只會欺負更弱小的，打自己男人去啊！」、「你就算管得了這個小三，你也管不了別的小三，蒼蠅不叮無縫的蛋，應該管管老公，比打小三來得實際多了」。

還有不少網友被小三眉清目秀給吸引了，那雙白嫩的長腿更成為網友的另一個焦點，原本要罵小三都轉了風向變成了憐憫，「就罵輕一點吧」、「這個我可以」、「有當小三的本錢…」、「怪不得男人會找小三」。