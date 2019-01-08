國3女逃學真相竟是「慘遭性侵」　嚴防惡狼躲校園事件重演

▲台中國3女生晚自習離去時慘遭性侵，目前檢方偵辦中。（示意圖，與本案無關／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台中某國中的國3女學生，去年9月間晚上6點多結束晚自習，在學校上完廁所離去時，遭埋伏歹徒持美工刀挾持性侵，身心受創，多次抗拒去學校上課被母親認為叛逆，一氣之下打了她2下，女學生才向媽媽泣訴遭性侵一事；台中市教育局表示，此案正由檢方偵辦中，該女學生目前已穩定就學、情緒平穩，將全力輔導該生。

校方表示，此事發生在去年9月中旬，女學生因故請假，老師擔心課業進度落後，將女學生留下夜間輔導；未料，女學生自3樓教室離校返家時，到校內1樓上廁所，準備離去時遭躲藏在隔壁間的歹徒，持美工刀將其拉進廁所內性侵得逞。

女學生遇性侵後身心受創，隱瞞1個月時間，多次抗拒到校上課更曾中午時間偷跑回家，女學生母親認為女兒叛逆，一氣之下打了女兒2下更將其趕出家門，女兒才哭訴在校遭性侵一事，讓母親相當不捨。

▲女學生打開廁所門時遭歹徒持刀挾持，來不及按下廁間內緊急求救鈴。（示意圖，與本案無關／記者陳玉攝）

校方得知後立即通知教育局、社會局並啟動輔導機制，由社工將該生帶往醫院檢查，並報警偵辦；經警查，案發廁所無被破壞跡象，且距案發時間已過1個月，校內監視器畫面已被覆寫，故無法調閱事發當天畫面，正全力調查釐清中。

台中市教育局表示，此案正由檢方偵辦中，該女學生目前已穩定就學、情緒平穩，學校輔導室及台中市學生輔導諮商中心將視該生需求，提供進一步協助。

▲教育局每學期要求校方要進行校園安全維護工作，此為自主檢核表。（圖／記者陳玉攝）

針對校園安全維護，台中市教育局學生事務室主任薛承祐表示，局內除每年編列超過1千萬補助高中以下學校設置電子圍籬、夜間照明等安全設備，每學期也要求學校依據教育部國民及學前教育署「強化校園安全防護機制實施計畫」會同轄區警員進行校園安全檢核及改善，同時校園安全也是督學重要視導工作，視情況不定期到校抽訪。

▲校園安全檢核表，要求校方、轄區員警一同進行檢核。（圖／記者陳玉攝）

薛承祐說，教育局也已要求各校與轄區派出所簽訂「維護校園安全支援協定書」，通盤檢討校園周邊危險熱點，並請員警於平、假日協助校園周邊巡邏，學生上、放學及重要節慶時間之安維勤務。

另外，學校也與周邊商店簽訂「安心走廊」合作契約，即時因應學童安全突發事件；並與里鄰長聯繫，結合社區居民成立「巡守隊」及「校園安心志工團」，增加人力協巡。