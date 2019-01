爆植物人產子醜聞！照護機構CEO請辭獲准　病患父母爆氣要真相

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國亞利桑那州照護機構Hacienda HealthCare日前爆出一名女性植物人疑遭性侵產子醜聞,震驚社會各界,讓病患家屬們感到相當不安,甚至24小時待在病房內保護自己的兒女,直呼「這份信任感早已破碎」。如今,該機構執行長比爾帝蒙斯(Bill Timmons)已於7日請辭,即起生效。

根據照護機構Hacienda HealthCare發言人大衛(David Leibowitz)所發出的聲明,在比爾帝蒙斯的領導之下,公司增加了30多個項目,為嬰兒、兒童、青少年提供醫療服務,同時協助擁有發育、智力障礙的患者;而目前機構董事會已接受比爾帝蒙斯的辭呈。

