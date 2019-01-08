爆植物人產子醜聞！照護機構CEO請辭獲准　病患父母爆氣要真相

記者詹雅婷／綜合外電報導
美國亞利桑那州照護機構Hacienda HealthCare日前爆出一名女性植物人疑遭性侵產子醜聞，震驚社會各界，讓病患家屬們感到相當不安，甚至24小時待在病房內保護自己的兒女，直呼「這份信任感早已破碎」。如今，該機構執行長比爾帝蒙斯（Bill Timmons）已於7日請辭，即起生效。
根據照護機構Hacienda HealthCare發言人大衛（David Leibowitz）所發出的聲明，在比爾帝蒙斯的領導之下，公司增加了30多個項目，為嬰兒、兒童、青少年提供醫療服務，同時協助擁有發育、智力障礙的患者；而目前機構董事會已接受比爾帝蒙斯的辭呈。
#BREAKING: Hacienda CEO resigns. Statement:— Briana Whitney (@BrianaWhitney) January 8, 2019
“Bill Timmons, longtime Chief Executive Officer of Hacienda HealthCare, has terminated his employment from the company effective immediately. Timmons’ resignation was accepted unanimously by the Hacienda Board of Directors” #azfamily
「我們想要向病人、患者親屬、社區合作夥伴、業務往來機構、亞利桑那州州長度希（Doug Ducey）以及亞利桑那州的居民說，我們會繼續盡一切可能，和鳳凰城警方以及各級調查機構合作」，執行副總裁蓋瑞歐曼（Gary Orman）提到，「我們會竭盡所能確保每一位患者和員工的安全。」
事實上，這名女性已處於植物人狀態長達14年，需要24小時全天候照料，無法與他人交流，不料突然在12月29日產下一名男嬰，且照護機構直到她呻吟準備生產的時候，才發現她懷孕的事實，引發軒然大波。
▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。
這對於把孩子託付給Hacienda HealthCare的家屬們來說，無疑是一記重重打擊，他們紛紛站出來要求真相，並開始質疑機構保護病人安全的能力。
「這份信任感早就碎了」，家屬卡麗娜沏賽納（Karina Cesena）日前提到，她的22歲女兒已在Hacienda Skilled Nursing Facility待上多年，在聽到一名女性患者產子的消息後，她感到相當震驚，現在24小時全天候守在女兒的房間，「我不知道（我的女兒是否也受害），但我的確問過她，她能回答我『是』或『否』。」
目前當地警方調派人力前往照護機構，調查這名女性患者懷孕的真正原因，但目前尚未逮捕任何嫌疑人，是否鎖定特定人士也有待釐清。消息人士指出，相關調查人員目前正考慮申請授權來取得DNA樣本。