國三女兒多次「逃學溜回家」！媽媽一掌怒打2下…真相曝光讓人不捨

▲女學生遭侵犯後不敢去上學，被媽媽痛打才敢說出實情，令人相當不捨。（圖／Unsplash，示意圖，與本文當事人無關）

社會中心／綜合報導

就讀國中3年級的一名女學生屢次抗拒去學校上課，中午逃學偷跑回家，被媽媽認為是叛逆不讀書，一氣之下打了2下，她才泣訴去年9月晚自習時，在學校上廁所時遭埋伏的歹徒持美工刀挾持性侵，身心受創，不敢去學校上課，讓媽媽相當難過不捨。警方正與校方全力展開追查，並啟動輔導機制。

根據《蘋果日報》報導，這名女學生晚上6時許留校自習，準備離校返家時獨自去上廁所，沒想到卻遇到躲在廁所內的歹徒，持美工刀將她強拉進廁所內性侵得逞。遭遇性侵後，她隱忍1個月，抗拒前往至學校上課，被媽媽誤會是叛逆不讀書，屢次遭受責備。

女學生的媽媽上班時又收到老師「女兒未到校」的通知，中午回家發現女兒就在家，一氣之下打了女兒2下還趕她出門，半小時後，女兒才泣訴自己在學校遭性侵，身心受創，晚上無法入睡，也不敢去上學，還有輕生的念頭，讓媽媽感到不捨心疼。

警方目前正全力調查此事，然而距離案發時間已經超過1個月，校園的監視器畫面都已覆蓋，尚未調查出當天進出校園的人士。而受害女學生經由社工輔導後，情緒也逐漸穩定，在校的課程步調也變得正常。

女學生媽媽認為，班導師要求學生放學留校自習，卻未盡保護責任，校方應要對老師進行懲處。校方則表示，該名老師在校任職有著10年以上的經驗，教學認真，當下未察覺女學生發生性侵事件，但也相當自責和難過；未來校方也將召開性評會、輔導小組，保護學生安全。