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沙烏地「男性監護制」箝制女性　出生到死亡都是未成年

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▲▼ 沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）尋求庇護，目前已入境泰國。（圖／路透）

▲ 沙烏地阿拉伯18歲少女奎農尋求庇護，目前已入境泰國。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）自稱受到家暴，趁一家人赴科威特度假時搭機逃跑，不但在泰國曼谷機場懇求當局庇護，並在推特請求外界聲援，引發全球關注。奎農最初因為剪短頭髮違背父親，而遭禁足6個月，顯露出沙烏地社會中女性自主權的低落，埃及裔美國記者Mona Eltahawy表示，「這是影響每個沙烏地女性的問題，從出生到死亡，他們都被視為未成年。」

根據BBC報導，沙國女性受「男性監護制」約束，這代表他們需要男性親屬允許才能旅行、結婚、開設銀行帳戶、離開監獄甚至是進行特定的手術。即便近年來沙烏地阿拉伯解除許多箝制女性自由的禁令，如2017年開放女性駕車的權利以及取消女性與女孩進行體育活動的禁令，並允許在體育場觀看足球比賽，男性監護制仍是該國女性進入經濟與社會的一大阻礙。

據說這個制度來自沙烏地宗教機構，針對古蘭經經文的解釋，「男人是女人的保護者與維護者，神給予其中一方更強大的力量，以自己的意志支持著另一方。」

沙烏地阿拉伯在2000年通過「聯合國消除對婦女一切形式歧視公約」，並根據伊斯蘭教或伊斯蘭法律的規定保障兩性平等，然而，聯合國專家在2018年2月表示，該國未能通過任何一項禁止歧視婦女的具體法律，且缺乏對婦女歧視的法律定義，尤其男性監護制「會是女性參與社會與經濟的主要障礙」。

▲▼沙烏地阿拉伯解除禁令，允許女性觀看足球比賽。（圖／路透）▲▼2018年開始發放駕照給婦女。（圖／達志圖庫／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯解除禁令，允許女性觀看足球比賽。（圖／路透）

2008年沙烏地著名人權運動家巴達維（Samar Badawi）稱受父親虐待，因此離開生長的家，逃到避難所，並開始提起法律訴訟，剝奪父親對她的監護權。為了報復，父親也向巴達維提出「不服從」的指控，2010年一名法官下令拘留她，在監獄中度過7個月，直到其他人權運動人士開始關注這個案件，當局才放棄指控。

沙烏地的女性運動者在2016年9月向皇家法院提交附有1萬4千個簽名的請願書，在此之前，「沙烏地婦女希望廢除監護制度」的阿拉伯語標籤也在推特上傳播。

伊斯蘭的宗教領袖Abdulaziz Al Sheikh視請願書為「反對伊斯蘭教的罪刑與對沙烏地社會的威脅」，然而，5個月後國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz）卻頒布一項法令，婦女將不需要男性監護者的允許，就能享受政府給予的權益。

▲▼沙烏地阿拉伯解除禁令，允許女性觀看足球比賽。（圖／路透）▲▼2018年開始發放駕照給婦女。（圖／達志圖庫／美聯社）

▲2017年9月國王允許婦女駕車。（圖／達志圖庫／美聯社）

2017年4月另一位少女Lasloom為逃避強制的婚姻而離家，卻在前往菲律賓的途中被強行押回沙烏地阿拉伯，在歸國前用加拿大旅行者的手機錄下短片，向全世界求救，表示她可能會因違背父親遭到家人殺害，自遣返沙國至今Lasloom音訊全無。

受到異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遇害事件的影響，沙烏地阿拉伯的社會議題也開始受到國際放大檢視，逐漸地，資訊傳播的途徑越來越便利，外來的文化與觀念對沙烏地傳統社會的衝擊也日漸擴大。

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關鍵字：沙烏地阿拉伯,Saudi,女權,男性監護制

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