安心亞代言高雄燈會！　「拉低代言人均齡」價碼曝光

記者葉國吏／綜合報導

高雄市最近推出觀光相關代言人，就有網友發現都是「資深藝人」像是白冰冰、張琍敏等人，但其實還有一位最近才曝光，就是在高雄跨年晚會時火辣熱舞的宅男女神安心亞。

▲安心亞高雄火辣跨年。（圖／民視提供）

對於高雄觀光代言人的問題，高雄市長韓國瑜表示，「冰冰很好哇，大陸有范冰冰跟李冰冰，我家還有個韓冰，如果大家都很喜歡的話，年紀大年紀小一點都不是問題。」

韓國瑜強調，「白冰冰女士在台灣綜藝圈幾十年，都有一定的口碑跟觀眾群，她自己願意自掏腰包來當觀光大使，如果這個也要批判，一點意思也沒有了，所以面對願意「免費」為高雄宣傳的名人們，高雄市政府態度歡迎都來不及，而且現在才第一個而已，請大家不要急，就怕一開始「吃緊弄破碗，這個批，那個也鬥，一點意思也沒有」，所以他非常感謝白冰冰，如果未來大家希望「年輕」，也會找「年輕」的，但會不會又被說話呢？所以這些批判是沒有意義的。

▲韓國瑜市長笑談名人代言，表示「我家有韓冰」。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜說找名人來，只是單純想要「行銷高雄，包裝高雄」，而且他也聽到外面也有很多人在開玩笑表示，「韓國瑜當市長第一是要務是行銷，行銷才是我的本業，副業是當市長」，這也代表市府團隊不停在包裝高雄、行銷高雄，只要大家願意來。

但其實不只資深藝人，根據《東森新聞》報導，高市觀光局長潘恆旭透露，安心亞將代言2月的高雄燈會，而且是無酬代言。

▲安心亞高雄跨年。（圖／民視提供）

安心亞跟高雄淵源很深，她從搞笑藝人出身，因穿C字褲爆紅，她推出首張專輯後，從2013年就開始在高雄、台南大唱「呼呼」至少6次，而且都是每年跨年晚會的收視保證。高雄民眾表示「永遠看不膩」，因為安心亞的身材真的很好。