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她叫兒洗碗！婆婆罵「哪有叫查甫洗碗的」　她三條線曝最終結局

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▲洗碗,做家事,賢慧示意圖。（圖／CFP）

▲您會自己洗碗嗎？（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

一名人妻抱怨叫兒子洗碗，結果被婆婆罵「查甫（台語，指男生），哪有叫查甫洗碗的」，讓她心想「別人的兒子（老公）已經壞掉了，所以自己的兒子要好好使喚 （誤）。」她後來也分享「洗碗事件」的最終結局。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，帶小孩回夫家，「中午吃飽順口叫兩個小的把碗盤收一收，叫兒子洗碗，立馬被婆婆罵，『查甫耶，哪有叫查甫洗碗的』，瞬間三條線。」她心想，「男生不能洗碗嗎？嘿！21世紀了耶，男生不能洗碗嗎？」

還有人說，「不要理婆婆！照洗不誤！現在男生小時候不教，長大真的娶不到老婆！還會變媽寶！再慘一點還當伸手牌」；原PO回「我們沒住在一起，久久回去一次，所以就順從她，平常在家兒子會幫忙做家事的。」

▼原PO說，婆婆重男輕女，「查某孫幫忙做事，她都不講話。」（圖／CFP）

▲▼洗碗、洗碗海綿。（圖／CFP）

還有網友直呼，「就是有這種教養才讓女人累死，養出不幫忙做家事的男人，不會互相還要叫才會動，不然永遠吃完丟在水槽。」原PO回，「是呀，別人的兒子（老公）已經壞掉了，所以自己的兒子要好好使喚 （誤）。」

也有人好奇「您先生在家會洗碗做家務嗎」？原PO回，「不會，哈哈，他只會整理自己的房間。」有人則認為，「等妳做阿嬤就明白了」、「阿嬤只是疼孫啦」；原PO則不以為然，「是重男輕女，查某孫幫忙做事，她都不講話。」不少人說，那叫婆婆自己洗碗，「看不下去那她自己洗吧」；原PO也說「是呀！最後她自己洗」。

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關鍵字：爆怨公社,洗碗,婆婆

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