香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香

▲香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！驚見女倒插香詛咒。（圖／翻攝監視器畫面）



社會中心／嘉義報導

嘉義中埔鄉頂六太子宮11年前設壇辦事時，乩童突然起乩，暴衝到100公尺外土地公福德宮香爐前，念念有詞，說裡面有「髒東西」。結果廟方人員依神明指示開挖，赫然發現裡面竟埋有2張男子身分證，人頭被插了細針、滴染不明血液，警方調閱監視器，發現下手的是一名婦人，疑似就是男子的紅粉知己。

事發於2008年1月間，頂六太子宮因信徒所託設壇，辦事時太子爺突然顯靈，指示廟方開挖香爐，結果竟找到2張男子身分證影本，且每張人頭處都被插了5支縫衣針，沾滿了不明動物血液，研判是詛咒物。當時一名鄰居婦人好奇圍觀，認出地址，就是同村的蔡姓男子，隨即通知家屬。

▲詛咒埋香爐！身分證沾血插針是道教中的小法。（資料照／記者李毓康攝）



40歲的蔡男家住嘉義竹崎，從事廟宇剪黏工作，一聽聞遭詛咒，當晚馬上趕到村內的陳靖姑廟拜拜，並依照神明指示，將影本和金紙一併燒毀，並回到太子宮和福得宮答謝，事後弟弟將血跡拿去化驗，證明並非人血。

廟方調閱監視器，發現是下手的就是一名婦女，她到廟裡拜拜，看起來很正常，但她竟然上香時倒著插香，像是在施法詛咒。據悉，身分證沾血插針是道教中的小法，傳說可以讓對方有血光之災。

警方調查，蔡男感情紛雜，除第二任配偶外疑似還有其他紅粉知己，且身分證一職帶在身上，沒有報失，親密關係者才能拿到，採集指紋後，朝感情糾紛方向偵辦。