　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香。（圖／翻攝監視器畫面）

▲香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！驚見女倒插香詛咒。（圖／翻攝監視器畫面）

社會中心／嘉義報導

嘉義中埔鄉頂六太子宮11年前設壇辦事時，乩童突然起乩，暴衝到100公尺外土地公福德宮香爐前，念念有詞，說裡面有「髒東西」。結果廟方人員依神明指示開挖，赫然發現裡面竟埋有2張男子身分證，人頭被插了細針、滴染不明血液，警方調閱監視器，發現下手的是一名婦人，疑似就是男子的紅粉知己。

事發於2008年1月間，頂六太子宮因信徒所託設壇，辦事時太子爺突然顯靈，指示廟方開挖香爐，結果竟找到2張男子身分證影本，且每張人頭處都被插了5支縫衣針，沾滿了不明動物血液，研判是詛咒物。當時一名鄰居婦人好奇圍觀，認出地址，就是同村的蔡姓男子，隨即通知家屬。

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

▲▼拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,線香。（圖／記者李毓康攝）

▲詛咒埋香爐！身分證沾血插針是道教中的小法。（資料照／記者李毓康攝）

40歲的蔡男家住嘉義竹崎，從事廟宇剪黏工作，一聽聞遭詛咒，當晚馬上趕到村內的陳靖姑廟拜拜，並依照神明指示，將影本和金紙一併燒毀，並回到太子宮和福得宮答謝，事後弟弟將血跡拿去化驗，證明並非人血。

廟方調閱監視器，發現是下手的就是一名婦女，她到廟裡拜拜，看起來很正常，但她竟然上香時倒著插香，像是在施法詛咒。據悉，身分證沾血插針是道教中的小法，傳說可以讓對方有血光之災。

警方調查，蔡男感情紛雜，除第二任配偶外疑似還有其他紅粉知己，且身分證一職帶在身上，沒有報失，親密關係者才能拿到，採集指紋後，朝感情糾紛方向偵辦。

ET快訊
吳怡霈「眼球運動」3分惹他大哭
金正恩再訪北京？韓媒：北韓列車已入中國

關鍵字：太子爺,香爐,頂六太子宮,乩童,起乩,中埔,竹崎,滴血,上香

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「手滑刷了1年會員」！他問：逛Costco怎麼回本　網曝秘訣這樣省

小七出現「超狂7倍大」真魷味！開封一比...真實體積驚人　網激喊：太生火

女神級牙醫溢出「E罩杯」！渾圓飽滿被導播狂攝…自曝求學封閉面

工作面試「帶媽媽陪同」瘋狂12問：太熱怕中暑！雇主怒摔杯子傻眼

台中健豪「年終26個月」！員工超high　尾牙300桌邀金曲歌后獻唱

非洲豬瘟強襲！農委會「4步驟防疫」金門7日全面禁廚餘

永遠睡不飽！有這10種症狀＝大腦陷入慢性疲勞　你中了幾個？

館長轟斷食減肥「左邊胖子右邊排骨精」　硬舉120公斤早被辭職了

帕布颱風侵襲泰國南部釀傷亡　外交部提醒國人暫勿前往災區

香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

高雄浪遭人電擊虐待整夜慘叫 身上多處焦痕...7天無法進食

香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香

世新大學註冊率93.9％　穩坐非醫學院私立綜合性大學第一名

政院發400億大紅包惹議　民宿業者：先提升誘因和競爭力

快訊／中山大學爆水痘群聚感染！跨7系22生中鏢　宿舍全面關閉

【英語多益通】想中大獎？先學「統一發票」英文怎麼說

他搶買單輸了！氣炸狂吼「南部人愛請整攤」　網挺：去高雄玩2天沒花錢

政府「發紅包」400億　單親媽怒：超收我的稅無腦補助低薪族

弟弟賣場椅上哭倒！她揪心走上前...結局神轉笑噴　萬人讚：培養技能R

影／老友請吃包子！台中哥一咬見「5顆肥嫩子孫袋」嚇壞　網揭真相：賺到快吞

遠見／史上最「翻」縣市長大選　意外創下五大另類紀錄

巴斯夫「慘賠36億」內鬼曝光！竟敗在一封關鍵檢舉信

香爐挖「滴血身分證」人頭插5針！太子爺顯靈破解詛咒　驚見女倒插香

川普推特語錄／我國假新聞是真正的反對黨　它是人民真正的敵人

400億紅包救低薪「怎麼發都不對」　月薪低、收入高還有這2情況難排富

發400億紅包給低薪族被罵爆　專家點出關鍵台灣「地下經濟」太多

電車情侶深情啾啾！大膽「吸吮蘋果肌」　閃爆乘客

受惠出貨旺季　美喆單月營收2.92億元創全年新高

世紀大發現「薯條盒」一招秒變沾醬神器！　她實測1分就悲劇…網笑歪

「胯下掏沾血棉條！」女摔角手放大招　狂塞對手嘴巴裡

亞足賽／結束6賽事4場出現爆冷　上屆冠軍澳洲暫排小組墊底

BMW衝國中操場！狂飆甩尾2圈 學生嚇壞...駕駛到案：只是無聊

生活熱門新聞

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

她祭100請人幫倒垃圾　結局超..

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到..

他問：逛Costco怎麼回本　..

「彰化李李仁」揮武士刀怒嗆網友

她與公婆同住澡洗一半被關熱水　..

女神級牙醫　自曝求學封閉面

重機雙人組台24線 「拎一袋」..

南部人愛請客！網：高雄玩2天沒..

當年4塊錢的脆麵這樣吃！網友看..

即／中山大學爆水痘群聚感染　跨..

弟弟賣場椅上哭倒結局神轉笑噴！

舊式電話卡=OO神器　網笑：答..

單親媽怒：超收我的稅無腦補助低..

更多熱門

相關新聞

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

「我的舌頭會自己一直吐出來，怎麼收都收不回去......。」桃園中壢一名男網友當兵時被鬼壓床，晚上常看見「有東西」站在床邊瞪他，某天起床上半身全僵硬，舌頭吐出來並流口水，看醫生都無效果，嚇得他跑到中壢宮廟處理，卻被師父趕走說「太凶，我無法處理」，一連前往幾間廟都被拒收，在乩身透露之下才知道自己「被樹下吊死鬼找上了」。

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊夯

社區旅遊會議暴力衝突　警快打壓制

5公尺高粱變「神物」　眾人膜拜燒香

玄天上帝託夢尋獲靈蛇！乩童披蛇作法

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

心好累！感情出現「8跡象」快分手

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

茵茵「誰那麼笨」斷開夢多！

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15秒

400億補助低薪族　行政院說話了

曹西平60歲生日「家人全沒了」

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

他問：逛Costco怎麼回本　網曝秘訣這樣省

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面