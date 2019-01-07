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女神級牙醫溢出「E罩杯」！渾圓飽滿被導播狂攝…自曝求學封閉面

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 ▲▼美女牙醫劉芷伊因爆乳上節目引起關注。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲美女牙醫劉芷伊因爆乳上節目引起關注。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

記者葉國吏／綜合報導

一位美麗到常被誤認是「牙醫助理」的劉芷伊，擁有E罩杯的好身材，日前她因為參加節目醫師好辣時，穿著紅色低胸洋裝露出深溝，被觀眾發現導播偏心「一直在拍她」，PO上批踢踢後引起網友關注。其實她在求學時期曾經差點進入演藝圈，最後是因為父親自殺讓她深受打擊，走出陰霾後才把學業完成通過醫師國考。

在2018年8月播出的醫師好辣中，劉芷伊在節目中暢談醫院實習時的趣聞，劉芷伊也在節目中透露，「實習時醫院的主治醫師都對她滿好的」，甚至連縫線都忘記怎麼做，但都不太會被罵等趣聞，該影片目前點月已經突破20萬次，許多網友在底下都被劉芷伊的好身材所吸引，紛紛留言「超正」、「想給她看牙」、「突然覺得牙痛」、「牙齒突然不痛了 反而弟弟痛...﻿」。

▲▼美女牙醫劉芷伊因爆乳上節目引起關注。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲劉芷伊在節目上討論實習趣聞。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼美女牙醫劉芷伊因爆乳上節目引起關注。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

其實劉芷伊在2014年念大學時拿過「美周報專屬美模選秀」，當時她因為準備領獎時被主辦單位要求簽下經紀約，否則將撤銷名次，3萬元的獎金也將被迫放棄。劉芷伊因為不想簽約向媒體投訴，但最後還是依然放棄名次、獎金。對此劉芷伊在臉書上透露「雖然最後名次放棄了，但對我而言那仍是個非常有趣的經歷：）」

▲▼美女牙醫劉芷伊因爆乳上節目引起關注。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲劉芷伊曾經拿過選美冠軍。（圖／翻攝自Facebook／Dr. Chavelle 劉芷伊醫師，下同）

劉芷伊求學時期也曾經是TPI練習生，該計畫是樂團F.I.R.阿沁2014年打造「TPI台灣練習生」，仿效南韓演藝圈培訓制度，劉芷伊當初想參加就是因為對人生難以控制與無常的認知，「 希望給自己一個追求夢想的機會，趁著僅有的青春去試試看能不能做自己一直以來真正想做的事」。不過這一切在父親因憂鬱症自殺後被迫中斷。

▲▼美女牙醫劉芷伊因爆乳上節目引起關注。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

劉芷伊接受《蘋果》訪問時透露，當初距離圓夢只差最後一步，最後因為父親憂鬱症自殺身亡，讓她無心繼續朝演藝圈邁進。劉芷伊表示，父親過世後她整整一年自我封閉，整天躲在房間懊悔、自責，最後是靠同學、老師的協助下，才下定決心要把學業完成，並通過醫師國考，成為美女牙醫。

▲▼美女牙醫劉芷伊因爆乳上節目引起關注。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼美女牙醫劉芷伊因爆乳上節目引起關注。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

而劉芷伊美麗又專業的形象也被許多網友贊慷，從其粉絲專業的評論上可以看到，許多人都說她是一位「溫柔又專業的牙醫」、「專業知識佳，對病患有耐心，態度好。」、「人美～客氣有耐心！讚！謝謝剛剛教我刷牙」。

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關鍵字：牙醫,劉芷伊

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