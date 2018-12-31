阿里山公路旁釣蝦　「巧楓村休閒園區」親子共遊夯

▲中埔巧楓村生態園區以蝦為主題，乾淨的環境打造親子共遊新去處。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

釣蝦逐漸成為國民運動，釣蝦場也成為親子休閒的好去處，因此釣客們對環境的要求就相對提高。位於阿里山公路旁，嘉義縣中埔鄉｢巧楓村休閒園區｣以蝦上鉤率高、無菸環境及戶外生態園區打造提供親子共遊，跨年連假開幕，吸引不少親子家庭到場。

▲中埔巧楓村生態園區蝦池清澈見底。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

52歲店東謝俊雄表示，養殖泰國蝦已經6年多，原本養蝦只是為了提供給各大釣蝦場，多年養殖經驗下來發現一般釣蝦場都是室內空間，如果民眾吸菸，整個空間空氣就變得很糟，有鑑於自己的孩子孫子也很喜歡釣蝦，因此，兩年前開始打造以｢蝦｣為生態主軸的休閒園區，純自然乾淨水搭配肥料放養、不加化學藥劑，他說既然要打造乾淨園區環境，當然蝦子也要全天然，吃起來才健康。

▲▼中埔巧楓村園區蝦大約10-15公分大。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

對於養蝦場一般都在屏東的說法，他表示，只要水乾淨養起來的蝦就漂亮，他對自己養蝦場當地水源相當有信心，只見蝦池內水清澈見底，蝦子活蹦亂跳，每尾大小約12公分左右，相當吸引釣客。

▲▼中埔巧楓村生態園區還有親子戲沙池，乾淨的環境成為親子共遊新去處。（圖／記者翁聖勳攝，下同）

｢巧楓村休閒園區｣位於阿里山公路旁，鄰近中埔二高交流道，鄰近有綠盈牧場，獨角仙農場，西拉雅遊客中心。

地址為嘉義縣中埔鄉裕民村水仔尾17之8號，營業時間9點至晚上9點，電話(05)253-4630