影／室友欠債屢催不還　債主帶西瓜刀討債反遭砍…加吃恐嚇罪嫌

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區一名朱姓男子，因為余姓友人需要用錢就就給對方，但多次催討未果，5日晚間11時許拿著西瓜刀到余男的租屋處討債，並亮刀恐嚇，余男及屋內友人龐男隨即拿出甩棍及西瓜刀抵抗，衝突過程中朱男左手反遭劃傷、頭部挫傷，嫌犯隨即逃逸，警方循線將龐男逮捕到案，並積極通知余嫌到案說明。

▲債主帶西瓜刀上門討債反遭砍倒在地。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方調查，朱男及余男原本是工地同事，都住在老闆承租的宿舍內，因為朱男日前借錢給余男，卻在過年前都追討不會來，當日晚間他酒後就帶著西瓜刀防身，前往余男租屋處要討回欠款，而討債過程當中一旁工地同事聽聞聲響都出來勸架，混亂中朱男西瓜刀被人拿走，結果反被余男、龐男入屋拿出西瓜刀及甩棍砍傷。

警方獲報打架案後，立刻啟動快打部隊前往處理，但到場發現只剩下26歲的朱姓傷者，員警立即依據朱男供述，在案發地點附近攔查準備離去的28歲龐男，訊後依照傷害罪嫌將龐男移送偵辦，而朱男也因為亮刀討債被依照恐嚇罪嫌送辦，雙方均依社秩法87條裁處，並積極通知在逃的余男到案說明。

▼朱男所帶的長西瓜刀，及余男、龐男拿出的短西瓜刀與甩棍。（圖／記者陳豐德翻攝）



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