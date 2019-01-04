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影／戴安全帽開車！「不要殺我」2貨車司機神救援　劫匪2小時落網

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▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持刀行搶，多虧有2名貨車司機即時救援，才讓被害婦人免於生命危險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持刀行搶，多虧有2名貨車司機即時救援，才讓被害婦人免於生命危險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

發生在3日上午彰化大潤發賣場發生劫匪持刀行搶事件，多虧了有吳男與紀男2名送貨司機目睹事件經過，展開「即時救援」，不僅讓被搶的葉婦免於受進一步的傷害，更幫助警方逮住匪徒，讓彰化縣溪湖警分局120分鐘就偵破此案，4日上午更獲得彰化縣長王惠美公開頒獎表揚。

▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持刀行搶，多虧有2名貨車司機即時救援，才讓被害婦人免於生命危險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持刀行搶，葉婦感謝2名貨車司機即時援救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

吳姓和紀姓兩位貨車司機3日上午開大貨車到彰化縣埔心鄉的「大潤發」量販店準備卸貨，見停車場上有2名男子戴著全罩式安全帽在附近閒晃，後來2名安全帽男前後坐進停車場內1輛白色豐田yaris客車內，令他們倆人心啟疑竇，「為何戴安全帽開車？」，後來車內就傳出葉婦哀號聲音「「不要殺我，你要皮包要錢，我攏給你」。

▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持刀行搶，多虧有2名貨車司機即時救援，才讓被害婦人免於生命危險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持西瓜刀行搶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

吳男、紀男此時恍然大悟，原來安全帽男是搶匪，便趕緊從貨車下車，此時見車內有人拿西瓜刀抵住女駕駛搶劫，紀男便將後座的劉姓搶匪拉出來制伏在地，婦人的右手因抵抗被歹徒劃了一刀因此受傷，洪男卻趁隙逃逸。
劉男向警方供稱，持西瓜刀的同夥住鹿港，綽號叫「阿呈」，其它一概不知，警方即立即調出資料鎖定洪男，到其鹿港家中逮人。

▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持刀行搶，多虧有2名貨車司機即時救援，才讓被害婦人免於生命危險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲監視器畫面可以看出送貨司機將歹徒制伏在地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該案能迅速破案，要歸功於機警的2名司機送貨員，「我們只是送貨司機，沒什麼大不了，光天化日之下看到有人搶劫婦人，你一定都會很憤慨吧！救援是應該的事」。

▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持刀行搶，多虧有2名貨車司機即時救援，才讓被害婦人免於生命危險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲監視器畫面可以看出送貨司機與歹徒周旋。（圖／記者唐詠絮翻攝）

被害人葉女右手臂遭刀劃傷，傷口長度約5公分，案發後立即送往醫院救治並縫三針，無生命危險，起獲被害人皮包內有現金新臺幣1萬2000元及作案機車1輛，調查後劉姓及洪姓兩名嫌疑人坦承因缺錢購買毒品遂預謀結夥持刀強盜財物之犯行不諱，全案依加重強盜罪移請彰化地檢偵辦。

▲3日上午在彰化大潤發生歹徒持刀行搶，多虧有2名貨車司機即時救援，才讓被害婦人免於生命危險。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲送貨司機將歹徒制伏在地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美於3日晚間親自至彰化縣警察局溪湖分局頒獎表揚紀姓、吳姓等2名見義勇為之熱心民眾以及有功員警，並呼籲「警力有限，民力無窮」，籲請民眾如有發現可疑人事物，應主動與警方聯繫，警民聯手打擊犯罪，共同維護社會治安。

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關鍵字：貨車司機,救援,大潤發,西瓜刀,搶匪

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