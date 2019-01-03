彰化大潤發搶案2送貨員勇救　被害婦驚魂：不敢再逛大賣場　　

記者唐詠絮／彰化報導

真的太恐怖了！3日上午10時許發生在大潤發賣場持刀搶案，1名52歲葉姓婦人被2名歹徒在眾目睽睽下持西瓜刀公然行搶，所幸遇到2名送貨員協助，不僅把被搶走的皮包奪回，還制伏其中一名劉姓搶匪，警方立即循線抓到持西瓜刀的洪姓同夥，不到2小時宣布破案。

▲彰化大潤發賣場持刀搶案，嫌犯落網。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化大潤發賣場持刀搶案，葉姓婦人被刀劃了一刀。

從警方提供的監視器影片可以看到，劉嫌及洪嫌將機車停在大潤發停車場前方道路旁，然後兩人再步行至賣場前方稱車場內，將準備好的西瓜刀，伺機行槍。

▲彰化大潤發賣場持刀搶案，2嫌騎機車伺機下手。

溪湖警分局表示，2名男子持西瓜刀造成被害人葉婦右手臂遭刀劃傷，經被害人葉姓女子大聲呼喊後，在場民眾上前嚇阻歹徒，並當場逮住49歲劉姓犯嫌，同案共犯為綽號阿呈的洪姓男子見狀持西瓜刀徒步奔離現場逃逸，立即組成專案小組進行調查，11時53分在鹿港鎮將洪姓犯嫌逮捕到案。

▲彰化大潤發賣場持刀搶案，2嫌伺機下手。

警分局指出，劉嫌及洪嫌兩人，坦承因缺錢購買毒品預謀持刀強盜財物犯行不諱，洪嫌供稱作案所持的西瓜刀，在逃離現場時已將西瓜刀丟棄於員林大排溝渠內，全案宣告偵破，調查後依加重強盜罪嫌移送彰化地檢偵辦，並建請檢察官聲押。

▲彰化大潤發賣場持刀搶案，葉婦的外套掉在地下。

遇搶的葉婦右手臂被歹徒的刀畫了一刀，送員生醫院救治包紮後，所幸無生命危險，不停地用發抖驚惶的口氣說，「感謝熱心的民眾協助，才得以脫困，以後真的再也不敢逛大賣場」。

▲彰化大潤發賣場持刀搶案，嫌犯被制伏。