平均17元／月！省電魔人「3個月用電12度」　8道QA逼出關鍵：沒＿ ＿

▲原PO的電費單驚呆網友。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

許多人嘴上說要省電，但收到帳單時，還是有待進步。一名極致省電的網友貼出帳單，自豪笑說「世界有我如此節約用電的人，北極熊一定有救」，只見房東給他的繳費單上，寫著基本房租是5000元，但電費每個月平均17元。其他人忍不住直呼「都點蠟燭嗎」、「我先自我檢討2分鐘」、「偷接隔壁的電吼」。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出繳費單照片，笑說如果世界上有像他這樣節約用電的人，北極熊一定有救。仔細看看照片，每個月的房租固定5000元，再加上電費才是應繳總金額；只見他去年11月才用了3度電（夏天1度5元，共15元）、12月則用了6度電（冬天1度4元，共24元）、今年1月再省回3度電（共12元）。

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▲原PO去年11和12月用不到10度電。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

相加下來，原PO用電3個月僅12度、電費才51元，平均一個月的電費約17元。這還不是最誇張的，他在文中透露，自己每天下班回家就是吹頭髮、充手機，就不會再用到電了，「曾經有一個月使用1度而已」，也秉持隨手關燈、不用的家電記得拔插頭的好習慣。

看完貼文後，許多網友對他超省電的驚人成績發出疑惑，原PO也直說「房東都懷疑我是不是原始人」，並誠實回覆網友問題：

Q：是都摸黑在家嗎？還是是都不在家？

A：在家啊！每天回家，而且是除了上班都在家。

Q：好強欸，都點蠟燭嗎？

A：回家睡覺，有一扇窗，起床滑手機等上班。

Q：不用開燈嗎？

A：回家可能開一下，一天大概10分鐘，洗澡吹完頭髮就關燈睡覺了，做夜市的起床都中午了，有窗戶陽光會照進來。

Q：電表壞了？

A：沒壞，房東還確認過，他想說每天看到我怎麼還沒用電。他住2樓、我5樓，每天基本都會看到。

Q：不用冰箱？

A：三餐在外，偶爾電磁爐煮泡麵而已。

Q：不用看電視～開燈只要10分鐘…那根本都是超級想睡才回家嗎？

A：總之我在外大概8-9個小時，15-16個小時在家。我夜市上班的哦！我不看電視，房間有一個20幾吋的電視我搬來一年多沒開過。

Q：請問是洗冷水澡嗎？

A：洗熱水，當兵過的都知道戰鬥澡怎麼洗。

Q：沒電視、沒電腦、沒熱水器、沒洗衣機、沒冰箱、沒電燈？

A：沒女友…

▲原PO平均一個月電費不用20元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他人看到貼文和留言後，忍不住回應大讚原PO根本是神，「等你交女友後電費就不可能了」、「我以為我夠省了一個月500左右，沒想到你比我更省，狂」、「有神快拜」、「你是我見過最強的省電達人」、「靠你拯救北極熊了」、「北極熊愛你」、「請問是參加一萬元過一個月的節目嗎」、「（應繳總金額）這是我家13口人冬天的價錢呀！5台冰箱、電視3台、手機9台」、「是自備發電機還是太陽能發電」。

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