4塊錢統一脆麵的懷舊吃法！　網一看哭了：現在還會這樣吃

▲ 統一脆麵用熱水泡來吃 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

小時候放學後，和好朋友們衝到雜貨店，買上一包王子麵、一隻雞蛋冰，吃飽之後再滿足地走路回家，是許多人最懷念的童年回憶之一。有網友今天在臉書分享小時候吃「統一脆麵」的獨特吃法，讓網友們腦中湧現滿滿畫面，紛紛留言表示有共鳴。

一位網友在臉書「爆廢公社」中貼出2張照片表示，「小時候這樣吃過的舉手！」只見圖中有一包統一脆麵，但是他卻不是直接捏碎乾吃，而是用熱水泡開變成湯麵。原po表示，以前爸爸每天都會給他10元，下課後到雜貨店買一包4塊錢的點心麵，老闆娘還會準備好熱水，吃飽後再走上4公里的路回家。

原po表示，自己每天都會把10塊錢發揮到淋漓盡致，除了公開自己把「脆麵撒在冰淇淋上」的獨特吃法，還提起以前如「紅色芒果乾、口紅糖和牙膏巧克力」等懷舊零食，喚醒同年代網友的回憶。

▲吃了就像大人嚼檳榔的紅色芒果乾。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛表示好懷念，「新訓吃泡麵的方法！」、「我都直接泡，不捏碎」、「以前很想這樣泡，但都被大人阻止」、「都是回憶啊」、「小學上福利社吃過，一包科學面5元，有時候吃有湯，有時候湯倒掉吃乾的」、「小時候是王子麵」、「科學麵泡著吃，但我是用杯子啦！」、「泡好打鐘之後放抽屜，上課上一半麵吸飽湯汁膨脹沒湯之後，隔壁3~5個同學play，那是童年」。

有人認為這樣的吃法應該會產生很多毒素，但網友表示以前才沒有管那麼多；其他零食像芒果乾、香菸糖都充滿色素，卻都是孩子們放學之後的小確幸。

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