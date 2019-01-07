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沉迷Netflix被媽媽罵「只好半夜偷看」　13歲少年成火災英雄救全家

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▲▼他瞞著媽媽半夜Netflix看謎片，火災救全家成英雄。（圖／翻攝自臉書／Good Will Fire Company）

▲ 消防隊員趕到現場灌救。（圖／翻攝自臉書／Good Will Fire Company）

國際中心／綜合報導

美國日前發生一起驚險的意外，德拉瓦州一名母親受不了兒子每天窩在電腦前面看影片，便禁止他再繼續看下去，沒想到半夜全家人都入睡後，家裡發生火災，她在睡夢中被兒子叫醒，才幸運躲過死劫。而她一問之下才知道，全家只有兒子查覺到發生火災，竟是因為他半夜偷看Netflix。

13歲的少年達米爾（Damir）沉迷Netflix，因此被媽媽大聲怒罵，「你就不能不要再看影片了嗎？」於是只好先關掉，等到爸媽都睡著以後，再偷偷爬起來看。2日凌晨1點左右，達米爾一邊看影片，卻感覺家裡有哪裡不對勁，不斷冒出黑煙，瀰漫到整間屋子裡，打開房門才發現失火了。

達米爾馬上衝到爸媽的房間將他們叫醒，逃出屋外並通報消防隊，救了家人的性命，而這全都多虧他半夜爬起來看片。他的媽媽安琪拉（Angela Maire Borden）事後也在臉書上發文解釋，「兒子半夜一點把睡著的我和老公叫醒，救了我們所有人。如果達米爾乖乖聽我的話，早早上床睡覺的話，不知道我們家現在會變成什麼樣子。」

美媒報導，由於這場火災，達米爾家飼養的4隻狗中有2隻不幸死亡，另外2隻則是失蹤狀態。調查指出，火災是組合式建築接地故障斷路器超出負荷所造成，組合屋建商也為他們支付這段期間的旅館住宿費和生活用品作為賠償，金額約為600美金（約新台幣18495元）。

ET快訊
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關鍵字：火災,Netflix,北美要聞

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