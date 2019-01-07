中美貿易協商難有進展？　從「談判代表成員」看出端倪

▲ 美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）與代表團6日抵達北京。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

中美貿易談判今（7）日登場，美國副貿易代表葛瑞許（Jeffrey Gerrish）率領代表團至北京，展開為期兩天的面對面磋商。《南華早報》等媒體在會前分析，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、川普首席貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）都沒有前往，此次談判代表的層級太低，可能只是為後續更高層級的會晤鋪路，而難有突破性進展。

報導指出，此次赴中的6名美方談判代表中，除了葛瑞許，還包括USTR首席農業談判代表杜德（Gregg Doud）、商務部負責國際貿易的副部長卡普蘭（Gilbert B. Kaplan），以及財政部負責國際事務的副部長馬爾帕斯（Davis Malpass）等4人。

美國總統川普6日才對外表示，對於與中國達成協議「感到樂觀」。他先前也多次誇口，中方「經濟狀況差」、「急欲達成貿易協議」。然而，多數媒體與分析師認為，這兩日的談判並不會有重大進展。分析家指出，這次談判的成功程度取決於7大議題，包括智慧財產權、華為與5G、中國製造2025、能源、農產品、汽車關稅，以及開放銀行業市場。