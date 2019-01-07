慈父倒下瀕腦死！女兒含淚拔管道別　他竟繼續呼吸「奇蹟甦醒」

▲ 普雷斯頓在臉書上分享爸爸的照片。（圖／翻攝自臉書／Preston Taylor Marr）

國際中心／綜合報導

美國內布拉斯加州發生一起醫學奇蹟，61歲的馬爾（T. Scott Marr）日前無預警中風倒下，隨後被宣告即將腦死。他的家屬都相當難過，還是決定摘除呼吸器，希望能減輕他的痛苦，沒想到他卻奇蹟般醒來，讓家人都喜極而泣，稱他為「奇蹟的男子」（Miracle Man），醫界也相當震驚。

馬爾上月21日被診斷出中風，當時躺在床上，對外界沒有認何反應，但有呼吸。他被緊急送醫後，很快就被安置在加護病旁、裝上呼吸器。家人隔天回來探望馬爾時，他的神經系統沒有任何好轉，且大腦腫脹，又以大腦後方尤為嚴重，讓他的醫生很擔心。

主治醫師朗格（Rebecca Runge）指出，「在那種情況下，我們很擔心這會是個不可逆的過程，可能發展成腦死。」馬爾的女兒普雷斯頓則說道，她和家人面臨著一個可怕的現實，那就是馬爾很可能不會康復。

普雷斯頓提到，馬爾總是說，「我永遠不希望讓你們看到我躺在醫院病床上，或是躺在養老院裡。」醫生告知他們，馬爾很快就會宣告腦死，所以他們在拔管前和道別，也關閉所有儀器，只是陪在他身邊。

神奇的是，馬爾沒有停止呼吸。他到隔天早上都還有呼吸，所以他的孩子們沒有去殯儀館，直接回到醫院。普雷斯頓表示，「我讓他動動拇指，他就慢慢的動拇指；讓他動腳趾，他所有的腳趾都些微動了動。

醫生馬上又為他做了一次檢查並發現，馬爾患有一種罕見的可逆性後部腦病綜合症 （PRES），通常由高血壓引起，但也可能有其他原因，但馬爾腫脹的部位與此一病症的典型症狀不同，一開始才會誤診成中風。

在鬼門關前走了一回的馬爾目前以驚人的速度好轉，並將其歸功於他的信仰，「我不想把這變成一起重大的宗教事件，但我必須說，這幾乎是一個奇蹟。」普雷斯頓幾天前才在臉書上發文寫道，「沒有你我該怎麼活下去」，還好如今父親逐漸好轉，也獲得許多親友的祝福。