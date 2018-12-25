台中市警察網路賣大麻　二大過免職　

▲第六警分局陳姓警員遭自己人逮到，依法送辦。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

警察竟涉嫌賣大麻被自己人抓包！台中市警方日前獲報，有人以英文化名在網路販售大麻，員警假裝顧客上門表明要購買，12月23日傍晚在西屯區逮捕涉嫌販售大麻的陳姓男子，結果一查發現竟是自己人，也是第六分局警員。警詢後依毒品罪嫌將他移送法辦，隨即聲押獲准。

▲第六分局將陳員記2大過免職，其他相關同仁也受處分。（圖／翻攝Google Map）

第六分局與第二分局員警在日前網路巡邏時，發現有人用英文名字，在網路上兜售2級毒品大麻。經報請台中地檢署指揮後，員警佯裝顧客表明想購買，相約在12月23日下午5點多，在西屯區約碰面，果然警方人贓俱獲，逮捕涉嫌販售大麻的陳男及其身上扣得6.4克大麻。員警一查發現，陳男（22歲）竟是第六分局西屯派出所現職警員，將他帶回派出所。

第六分局表示，陳男涉嫌販賣大麻，圖謀不法利益，犯罪事證明確，其也坦承不諱，已嚴重警察機關形象與名譽，記2大過免職；西屯所所長記過2次調整為非主管，副所長及查勤區記過1次，分局長記過一次，副分局長、督察組長、駐區督察記申誡2次。

台中市警局表示，除感到遺憾痛心外，已要求各分局、（大）隊全面清查所屬員警，針對生活、勤務不正常有施用毒品嫌疑及與涉嫌毒品犯罪份子交往甚密員警，應依「警察機關辦理特定尿液採驗作業要點」執行懷疑檢驗。