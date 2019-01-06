7歲童蒸發爆遭埋！警「百頃公墓尋屍」撲空　關鍵媽閉口：不要問我

▲廖童可能遭埋的富德公墓占地百餘公頃，在範圍無法縮小的情況下根本難以查找。（圖／翻攝Google Map）

社會中心／綜合報導

7歲的孩子人間蒸發！台北市一名廖姓男童，因屆齡遲遲未入學，教育系統通報警方協尋後，精神異常的母親卻語出驚人地表示，孩子早在1歲多時就已病死，「我把他埋了！」警方獲悉後繃緊神經，依照廖母指示尋找男童下落，但廖母精神狀態不穩定，說話顛三倒四，警方好不容易依照地緣關係才推測男童可能被埋在富德公墓中，無奈墓地站地百餘公頃，至今男童仍是生死未卜、下落不明。

警方指出，廖姓男童戶籍位於台北市士林區，因已達7歲屆齡，但卻遲遲未入學，校方早在去年8月就察覺有異通報，並委由警方協尋，但廖母行蹤飄忽不定，警方直到去年12月好不容易才掌握行蹤，將廖母拘提到案。

廖母應訊時一度不肯透露男童下落，在警方的耐心追問下，才神情恍惚地表示孩子早在1歲多時就已病死，「我把他埋在動物園附近的公墓裡」，但詳細的地點卻怎麼也不肯說明；警方聞言備感訝異，立即指揮警力前往現場找尋，並依照地理位置推測男童可能被埋在富德公墓中，但該處墓地相當廣大，占地百餘公頃，要在如此大一片中的墓堆尋找男童的葬身之處，宛若是大海撈針一般，幾經搜索後仍一無所獲，只得暫時放棄。

而精神異常的廖母，面對警方多次的訊問後，突然又改口稱「孩子沒死，我把他託給友人照料！」警方不願放棄任何可能線索，依言找上廖母口中的該名好友，但對方見到員警上門感到莫名其妙，嚴詞否認從未接到廖母委託，也並無照顧男童等事。警方一籌莫展下，只能先依遺棄罪將廖母移送檢方偵辦。

警方指出，廖童的戶籍是掛在外公家中；而面對這位精神異常的女兒，外公也相當頭痛，痛斥廖母幾乎天天在外遊蕩、行蹤飄忽不明，鮮少返家，而他最後一次見到這位失蹤的外孫，是在廖童1歲多的時候，自此祖孫倆未曾再見，他也曾多次逼問外孫下落，但廖母卻言詞閃爍，只回應「不要問我」、「我不知道」，讓外公是既納悶、又生氣，但也莫可奈何。

警方表示，廖母現年30多歲，2010年時未婚生子產下廖童，但如今7年過去，原本應該快樂就學的純真孩童卻下落不明，甚至是否尚在人世仍未可知。檢警在訊問廖母後仍然沒有答案，最後只能裁定其以4萬元交保，並責付男童外公，要求廖母每日上午到派出所報到；另一方面，警方也將持續追蹤廖童下落，釐清是否有虐童、埋屍一事。

▼檢方訊後裁定廖母4萬元交保，責付男童外公，並須每日到派出所報到。（圖／記者張一中攝）