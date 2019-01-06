竹科男懷疑遭戴綠帽偷裝定位器　老婆送修機車抓包

▲何男因懷疑妻子張女出軌、讓她戴綠帽，明知妻己申請保護令，仍花了1萬多元買了追蹤器在妻子的機車電瓶內偷裝，掌控全天侯行蹤。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名何姓竹科工程師，遭妻子張女申請保護令，但何男認為妻子交友複雜，懷疑妻子有外遇讓他戴綠帽，因而私下對妻子裝設追蹤器，某日妻子將機車送修此事才被揭發。法官認為裝設GPS追蹤器監控行蹤屬於一種追蹤與被追蹤不對等的狀態，對張女以構成騷擾，何男明顯違反保護令，但念及何男素行良好，又坦承犯行，因此依違反保護令罪判拘40日，易科罰金4萬元。

判決書指出，何男因懷疑妻子張女出軌、讓她戴綠帽，明知妻己申請保護令，也在2017年元月由警方登門親自向他宣讀保護令內容，要求不得對妻有任何不法侵害行為，但他仍花了1萬多元買了追蹤器在同年6月間在妻子的機車電瓶內偷裝了追蹤器，掌控全天侯行蹤。

由於追蹤器需定期更換電池，何男利用追蹤器掌握張女行蹤，待她到1家診所看診，機車放在診所門口時，若無其事走到機車旁，更換追蹤器即時定位及移動軌跡。只是計畫總趕不上變化，張女卻突然將機車送去車行維修，機車行老板發現機車電池被偷裝了GPS衛星追蹤器趕緊告訴張女，張女憤而報警經警方調閱監視器才發現是丈夫何男裝的追蹤器。

何男向法官辯稱，因妻子吃安眠藥吃很重，要協助她戒除安眠藥，不過，張女卻表示當時與丈夫在診所外相遇，還小聊了一下，但為全沒提到安眠藥的事，後來即各自離開。法官認，若要規勸或目地正當的話，理應理性溝通，不是私下做這些，因此認定被告供詞不可採。

法官認，何男透過GPS追蹤器監控妻子相關行蹤，屬於一種追蹤與被追蹤不對等的狀態，會使人對自己行重自我設限，影響個人自主及私生活的自由，對張女造成侵擾，認定何男已違保護令，但念及何男素行良好，又坦承犯行，因此依違反保護令罪判拘40日，易科罰金4萬元。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！