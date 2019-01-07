奶嘴用「膠帶」封嘴上！2個月大嬰躺「0暖氣」病房　母探望看傻眼

▲嬰兒的奶嘴被用膠帶貼住。（圖／翻攝自Instagram／news_ingushetii）

國際中心／綜合報導

俄羅斯印古什共和國（Ingushetia）一名媽媽日前在醫學中心裡，發現自己剛出生不到2周的兒子，不僅僅躺在一間沒有任何暖氣設備、沒有護士的病房裡，放在嘴裡的奶嘴竟然還被用「膠帶」固定住，明顯虐嬰的行為讓這位媽媽感到又氣又急，更將這個令人傻眼的畫面拍下上傳到社群媒體上，引起網友的關注。

根據俄媒報導，一名不願意公開名稱的媽媽在5日時，於Instagram上發布了這個影片，她稱，這是位於一個醫學中心的新生兒病理科，因為自己的小孩肺部有問題，才會住進這間病房；不過正當她想進病房看小孩時，病房裡不僅沒有暖氣保暖，也沒有任何醫護人員在場，而嬰兒嘴巴中含著的奶嘴，竟然還被用膠帶固定住。

印古什當局在接獲報案後，目前正在對該醫學中心進行調查，已確認是否有虐嬰的嫌疑。對此，該醫學中心的主任醫生哈地（Hadi Ugurchiyeva）表示，這間病房的護士當時離開了3到5分鐘，而這個影片也是在當時所拍攝的，該中心認為，嬰兒嘴上的膠帶是由這名媽媽貼上的，否認這樣誇張的事是由中心內部員工所為。

哈地還說，雖然拍攝影片的動作不會對嬰兒造成傷害，但是這樣的行為對中心帶來的精神上的損害，同時也傷害了中心員工跟前來看病的病人。影片在網路上流傳後引來許多網友的關注，更有人留言表示「這孩子太可憐了吧！」、「才剛出生而已就要面對這樣的事…」、「天啊我之前竟然去過那裡看醫生！」、「這行為超傻眼欸！」