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伊朗和俄羅斯計畫聯合軍演　伊朗：裏海各國反對其他勢力入侵

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▲▼伊朗海軍驅逐艦沙罕德號（Sahand）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗海軍驅逐艦沙罕德號（Sahand）。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

美國在2018年決定退出伊朗核協議並重啟制裁後，俄羅斯即表態將深化和伊朗的關係，伊朗海軍司令今（6）日宣稱近期伊朗與俄羅斯將在裏海舉行聯合軍事演習，內容包括急難救助以及反海盜演練。

綜合外媒報導，伊朗和俄羅斯曾在2015年和2017年於裏海舉行數次海軍演習，兩國也經常進行軍事交流。2018年3月，包括國內製作的驅逐艦達馬萬德（Damavand）和導彈發射艦德拉芙雪（Derafsh）的一支伊朗艦隊，曾前往俄羅斯的馬哈奇卡拉港（Makhachkala），而目前也有一艘俄羅斯船艦停泊在德黑蘭的安札利港（Bandar Anzali）。

伊朗海軍司令漢扎迪（Hossein Khanzadi）表示，德黑蘭和裏海週邊國家都反對該區域以外的任何國家以軍事行動侵入裏海，藉由和俄國的聯合軍演將可以提高彼此在海上戰略和作戰戰術，也能凝聚週遭國家的共識。

伊朗和俄羅斯關係密切，除了當前共同的對立目標美國之外，也包括敘利亞的內戰問題，兩國皆支持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）。伊朗海軍近年來透過軍事合作取得重大進展，並擴大了航行的範圍，海軍副司令莫卡達姆（Touraj Hassani-Moqaddam）表示，3月21日起將會有包括最先進軍艦「沙罕德」（Sahand）的一支艦隊派往大西洋進行為期五個月的任務。

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關鍵字：伊朗海軍,俄羅斯,俄國,聯合軍演,裏海

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