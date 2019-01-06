全身爛膿死去！女公關被肢解「頭顱藏Kitty」　1個月煉獄凌虐...吞滾油屎尿

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

1999年轟動一時的Hello Kitty藏屍案，也是香港最殘忍命案之一，當年陳文樂等人將23歲的夜總會女公關樊敏儀，囚禁公寓長達1個月，不僅凌虐毆打、潑油火燒，同時還逼她喝尿吃屎；慘絕人寰的是，他們將死者分屍烹煮，並把頭顱塞進Hello Kitty娃娃中，最後棄置於垃圾場。而兇案現場瀰漫濃濃屍臭，怵目驚心的大片血跡，更透露了行兇者的兇殘。

從小被遺棄的樊敏儀青少年時捲入犯罪，並從事賣淫事業維持毒癮，1997年她開始在香港九龍一家妓院工作，也是在那認識了多年後殘忍折磨她的陳文樂，那時陳是她主要的客人之一，兩人經常性交易、也一起吸食毒品。

後來，樊敏儀犯了她一生最大的錯誤，也因此將自己推向煉獄。為籌措祖母的醫藥費，她偷走陳文樂數千元港幣及一些財物。陳發現後，吩咐梁勝祖及梁偉倫追債，除了逼懷孕的她接客，還不斷將利息提高。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

眼看債務越滾越高，樊敏儀根本無力償還，而拒接電話的舉動更觸怒3人。於是陳文樂等把她關在尖沙咀加連威老道一處公寓裡，他們先是毆打、狂踢樊敏儀超過50下，後以滾油潑向她口腔，並在傷口上塗辣椒油，甚至逼吃糞喝尿。

囚禁的1個多月裡，他們把燒熔的塑膠吸管滴在樊腿上，逼她發出笑聲；看她開始神智不清，並不時挑起焦疤時，便以電線纏繞她雙手，並用鋼管狂打。

在一連串喪心病狂的折磨之下，樊敏儀陷入昏迷，結果他們還不肯罷休，一度以打火機燒她腳部，要她移動身體，後又讓她直接以口吸食冰毒，害她在地板上痛苦打滾，慢慢地沒了氣息，而她死時臉部浮腫、牙齦流血，全身長滿水泡、傷口也都化膿。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

陳文樂等人發現樊敏儀死去後，決定將她肢解、燙熟。在慌亂之中，他們將內臟棄置屋內，有部分則隨手丟到大廈屋簷，而後將美人魚造型的Hello Kitty娃娃割開、取出棉花，再將頭骨塞入縫合。

而這起殘忍兇案之所以會曝光，是因為被告之一梁偉倫13歲的女友阿芳，她向社工訴苦自己被惡夢纏身，夢中一直有人向她索討自己的頭顱，在社工機警報案的同時，她也成為重要的污點證人。

阿芳透露，1999年農曆新年期間，陳文樂邀請她和男友到該公寓住，而她曾被要求大便在鞋盒上，強逼受害人吃光，她也看過有被告直接在樊的口腔小便。

▲樊敏儀遭肢解、煮熟。示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

當相關單位到案發現場後，大門一開濃烈屍臭撲鼻而來，倚在牆邊的Hello Kitty娃娃滲出腥臭血水，裡面的棉花也佈滿屍蟲，他們也發現兩個未洗淨的鍋子，周圍佈滿屍蟲，內部也有惡臭的殘渣。

3名被告被判終身監禁後，均提出上訴，但陳文樂與梁偉倫的申請遭駁回，只有梁勝祖獲准上訴。辯方律師指稱，梁勝祖與另外兩名被告不同，在他目睹凌虐過程時，除了不忍也鼓勵被害人儘快還債；後來他在獄中接受教會薰陶、決心改過，已於2014年4月刑滿出獄。