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俄唯一航母今年赴陸大修重逢姐妹艦遼寧號？陸專家：渡海成本太貴不太可能

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▲▼ 2017年1月4日，俄羅斯國防部官網顯示的照片中，俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」（Admiral Kuznetsov）正在地中海東部執行任務。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲涅佐夫號航母。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

大陸軍事專家杜文龍引用美媒的消息指稱，中俄已經就庫茲涅佐夫號（Admiral Kuznetsov）的維修工程達成協議，這艘航母將在2019年前往中國大修。不過有分析認為，上述可能性不大，因為消息來源的美國媒體可信度不高，加上俄羅斯是有能力自主改造升級庫艦，維修乾船塢的成本比起渡海來華更加划算，還可保障國家尊嚴，是否成行仍需進一步查證。

分析指稱，杜文龍引用消息的文章作者可能是名華裔，通篇無據可查還存在不少語法錯誤，刊登文章的媒體過去散布大量不實或猜測性質的內容，可信度不高。庫茲涅佐夫號原本是在俄羅斯聯合造船公司（USC）大修，2018年10月的大雪造成船廠停電，導致浮動船塢突然下沉，上方的起重機砸破航母甲板，留下直徑大約5公尺的坑洞。俄國官員事後坦承，官方不再有能力繼續翻修，意味著這艘俄國唯一的航母必須另請高明。

▼遼寧號航母。（圖／路透社）

▲▼ 遼寧號航空母艦。（圖／路透）

有陸媒指稱，世界上有能力繼續翻修庫茲涅佐夫號的國家「可能只有中美」，但俄羅斯勢必不會將航母「羊入虎口」，於是中國成了第一選擇；再者遼寧號、002型航母皆與庫茲涅佐夫號的結構類似，中國船廠在維修方面「自然是得心應手」，一旦庫茲涅佐夫號前往中國維修，可能會與闊別近30年的姐妹艦遼寧號團聚。

庫茲涅佐夫號於80年代末期在黑海造船廠完工，當時瓦良格號（遼寧號前身）也已完成65%的建造工程，不過蘇聯突然解體船廠劃歸烏克蘭，兩船也被迫分離。庫茲涅佐夫號前往俄羅斯，瓦良格號則被滯留烏克蘭，後者最終被中國買下，改良更名為遼寧號，如今已成解放軍器重的海上保壘，還多次帶領艦隊進行遠洋訓練，狀態早已遠勝當年同廠不同命的庫茲涅佐夫號。

庫茲涅佐夫號是俄羅斯唯一現役航母，長306公尺，寬72公尺，最大吃水深度約10公尺，最大排水量為6.139萬噸，最高航速達29節，於1991年正式服役，隸屬北方艦隊，艦載機包含40多架戰機與直升機。按照原定計劃，該航母將於2020年完成修復、2021年重返北方艦隊服役。

▼杜文龍轉發庫茲涅佐夫號將前往中國大修的消息。（圖／翻攝自杜文龍微博）

▲▼杜文龍披露庫茲涅佐夫號將前往中國大修的消息。（圖／翻攝自杜文龍微博）

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