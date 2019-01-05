以色列總理與普丁通話　納坦雅胡：阻止伊朗在敘利亞鞏固軍力

▲以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

以色列總理納坦雅胡與俄羅斯總統普丁，就美軍即將撤出敘利亞後的局勢進行通話，雙方同意就敘利亞問題有更多的軍事與外交合作。

以色列總理辦公室4日發表聲明說，總理納坦雅胡在通話中提到，以色列將會繼續努力，阻止伊朗在敘利亞鞏固軍事勢力，藉機對敘利亞與黎巴嫩走私輸出先進武器，另外也向日前發生的馬格尼托哥爾斯克（Магнитогóрск）跨年氣爆事件表示哀悼。

克里姆林宮發布消息則指出，總統普丁當天應邀與納坦雅胡通話，雙方就美軍撤出敘利亞的局勢發展交換意見，雙方也都同意有必要對於徹底消滅恐怖主義，並盡快推動政治協商解決敘利亞問題，雙方在軍事與外交上會有更多的合作。

▲ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）



近年來兩國也積極協調在敘利亞軍事行動所造成的摩擦，以免意外與衝突的情勢再度升高。

2018年9月，以色列F-16在敘利亞執行空襲任務時，利用俄羅斯一架伊留申-20作掩護，將伊留申-20置於敘利亞防空火力網之內，遭到敘利亞的S-200防空飛彈擊落。這起事件導致以色列與俄羅斯兩國關係緊張。

以色列長期指認伊朗在中東地區擴張勢力，認為伊朗在敘利亞建立軍事基地，對以色列安全構成威脅。敘利亞和伊朗政府則否認伊朗在敘利亞有駐軍，稱只有應敘政府邀請派出的軍事顧問。

俄羅斯在敘利亞問題上，向來都是支持阿塞德（Bashar al-Assad）政府軍。以色列則是在1967年「六日戰爭」後佔領了原本屬於敘利亞的戈蘭高地，但是敘利亞不承認戈蘭高地主權屬於以色列，雙方因此產生領土爭議。