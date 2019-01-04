雲端最前線／台大教授張亞中 宣布參選2020總統

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台大政治系教授張亞中，宣布參選2020總統，過去曾協助馬英九總統在歷史、公民課綱的微調工作，也協助過洪秀柱主席參選總統，推廣其兩岸理念，參與國民黨「和平政綱」的形成，此次張亞中將以和平、開放、共治、均富、美德的信念，參選2020總統。同時，總統蔡英文3日遭獨派連署要求不要參選2020總統連任，引發黨內正反聲浪。新生代市議員吳沛憶和張之豪隨即在臉書建立連署活動，支持蔡英文總統，拒絕一國兩制，反對獨派逼宮算計，目前已超過5.3萬人按讚支持。對此議題，《雲端最前線》4日邀請台大政治系教授張亞中、新北市議員張志豪、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選發展。

▲台大政治系教授張亞中。（圖／翻攝自21世紀基金會官網）

民進黨獨派大老們3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。針對黨內大老發出的「逼宮信」，民進黨新生代也紛紛表態力挺總統蔡英文，新生代市議員吳沛憶和張之豪就在臉書建立連署活動，支持蔡英文總統，拒絕一國兩制，反對獨派逼宮算計，已超過5.3萬人按讚支持。

對此議題，桃園市長鄭文燦也表示，選務不適合用喊話方式說「誰能選誰不能選」，但相信黨對於這樣的意見會尊重，並且去了解其訴求重點。前台中市長林佳龍也發文力挺，表示台灣從來不是中華人民共和國的一部分，已無任何退讓空間，必須堅定反對，力挺台灣主權、民主、自由。不分黨派，他支持蔡英文總統表達台灣主權的意志。而前立委陳其邁則表示，蔡英文對外就是代表台灣，此時此刻更是對抗大陸的威脅，台灣人更應該團結一致守護主權及民主體制，而不是分散力量。

▼民進黨市議員吳沛憶、黃守達、張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

此外，對於4位獨派大老發出的共同聲明，民進黨大老林濁水形容這是「超級大地震」，並直言蔡英文選2020必敗，有何逼宮可言？林濁水認為，逼宮是封建時代用語，且邏輯不通，因為「逼宮必須是2020總統是蔡英文的，把蔡逼下去換成我來當，2020的總統蔡英文必敗，有什麼逼宮可言」。更表示，吳澧培等4人長期支持民進黨與本土政權，立場毋庸置疑，而這些人點出蔡英文競選連任一定落選的問題，是婦孺皆知，為何婦孺皆知的問題，不是民進黨當權派所在意的，還需要這幾位老人家出來提醒，這很悲哀。

▼總統蔡英文。（圖／記者周書羽攝）



面對民進黨大老的逼宮，總統府發言人黃重諺也轉述總統的回應，表示對於這些前輩們，她希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。「民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」值得關注的是，除了民進黨新生代的力挺，PPT也開始出現「挺蔡英文」的聲浪，大喊「民進黨2020推小英以外的人我都拒投」。對此議題，《雲端最前線》4日邀請台大政治系教授張亞中、新北市議員張志豪、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選發展。



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