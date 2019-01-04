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雲端最前線／台大教授張亞中 宣布參選2020總統

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新聞節目中心／綜合報導

台大政治系教授張亞中，宣布參選2020總統，過去曾協助馬英九總統在歷史、公民課綱的微調工作，也協助過洪秀柱主席參選總統，推廣其兩岸理念，參與國民黨「和平政綱」的形成，此次張亞中將以和平、開放、共治、均富、美德的信念，參選2020總統。同時，總統蔡英文3日遭獨派連署要求不要參選2020總統連任，引發黨內正反聲浪。新生代市議員吳沛憶和張之豪隨即在臉書建立連署活動，支持蔡英文總統，拒絕一國兩制，反對獨派逼宮算計，目前已超過5.3萬人按讚支持。對此議題，《雲端最前線》4日邀請台大政治系教授張亞中、新北市議員張志豪、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選發展。

▲▼洪秀柱的「一中同表」是否成為被撤換關鍵，特偵組約談學者張亞中。（圖／翻攝自21世紀基金會官網）

▲台大政治系教授張亞中。（圖／翻攝自21世紀基金會官網）

民進黨獨派大老們3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。針對黨內大老發出的「逼宮信」，民進黨新生代也紛紛表態力挺總統蔡英文，新生代市議員吳沛憶和張之豪就在臉書建立連署活動，支持蔡英文總統，拒絕一國兩制，反對獨派逼宮算計，已超過5.3萬人按讚支持。

對此議題，桃園市長鄭文燦也表示，選務不適合用喊話方式說「誰能選誰不能選」，但相信黨對於這樣的意見會尊重，並且去了解其訴求重點。前台中市長林佳龍也發文力挺，表示台灣從來不是中華人民共和國的一部分，已無任何退讓空間，必須堅定反對，力挺台灣主權、民主、自由。不分黨派，他支持蔡英文總統表達台灣主權的意志。而前立委陳其邁則表示，蔡英文對外就是代表台灣，此時此刻更是對抗大陸的威脅，台灣人更應該團結一致守護主權及民主體制，而不是分散力量。

▼民進黨市議員吳沛憶、黃守達、張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼民進黨市議員吳沛憶、黃守達、張志豪。（圖／記者林敬旻攝）

此外，對於4位獨派大老發出的共同聲明，民進黨大老林濁水形容這是「超級大地震」，並直言蔡英文選2020必敗，有何逼宮可言？林濁水認為，逼宮是封建時代用語，且邏輯不通，因為「逼宮必須是2020總統是蔡英文的，把蔡逼下去換成我來當，2020的總統蔡英文必敗，有什麼逼宮可言」。更表示，吳澧培等4人長期支持民進黨與本土政權，立場毋庸置疑，而這些人點出蔡英文競選連任一定落選的問題，是婦孺皆知，為何婦孺皆知的問題，不是民進黨當權派所在意的，還需要這幾位老人家出來提醒，這很悲哀。

▼總統蔡英文。（圖／記者周書羽攝）

▲▼ 蔡英文2019新年談話 。（圖／記者周書羽攝）

面對民進黨大老的逼宮，總統府發言人黃重諺也轉述總統的回應，表示對於這些前輩們，她希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。「民進黨提名誰、台灣人民選擇誰，都有民主機制做最好的決定。誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」值得關注的是，除了民進黨新生代的力挺，PPT也開始出現「挺蔡英文」的聲浪，大喊「民進黨2020推小英以外的人我都拒投」。對此議題，《雲端最前線》4日邀請台大政治系教授張亞中、新北市議員張志豪、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討2020總統大選發展。
 

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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