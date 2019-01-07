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高雄南橫「追星」無光害野營　DIY種植椴木香菇樂體驗

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▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點，遊客體驗椴木香菇種植，簡單易學，樂在其中。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

想要遠離塵囂、親近大自然，就前往交通方便的東高雄南橫公路旁，體會「無光害」露營，位於高雄桃源區遊客中心下方梅山村布農族部落，海拔1000多公尺的私房景點，小而美的露營區現場能欣賞到超美的花海，每顆梅花年齡均有30歲，花朵盛開，附近有獵人登山步道，營區內還有超酷的椴木香菇種植體驗，隨著不同季節，營地附近也有梅花季，適合喜歡露營的一家大小前來。

從高雄左營高鐵站出發駕車走國道10號路線，前往高雄六龜區寶來南橫公路，休息片刻，繼續往東行駛即可抵達桃源區梅山巷，山徑產業道路沿途多處優質賞花景點，用餐、交通便利；經《ETtoday新聞雲》記者實地走訪，果然有如親臨世外桃源一般。

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲夜晚滿天星斗美如畫。

據悉，南部橫貫公路俗稱南橫公路，為台灣的3條橫貫公路建設之一。屬於省道台20線，但一般僅稱台20線的山區段為南橫公路。 桃源區位處玉山山脈南麓，全境均以山坡地較多，荖濃溪水流貫，為高雄屏東地區的用水主要來源之一，而在氣候上則屬熱帶季風氣候。該區居民多以台灣原住民布農族為主，亦有少數拉阿魯哇族及排灣族。2018年4月也曾舉辦「瓦阿系-山地越野技能雙人挑戰賽」，當時復興里長江維明廣發英雄帖，邀請全國各地好手前來闖關，一探災區山野部落祕境之美。

37歲的《梅園野營秘境》業者王明南退役於海軍艦隊，平時熱愛大自然，他表示「這裡最大特色就是無光害，是觀星的優質點，很多回流客都會帶單眼相機與腳架來「追星」、長時間曝光拍星軌，營地四週都是梅花，每個營位旁也有配插座可使用」。

王明南說，高市梅樹種植面積1300多公頃，桃源區就有800多公頃，而往年梅花是12月開花，由於今年暖冬加上水氣不足延後綻放，南橫公路部分高海拔區域已盛開。在海拔約1000多公尺，可以欣賞超壯觀的山嵐大景，宛如置身仙境，則射光、夕陽雲彩也非常動人；此外這裡光害稀少，當夏季時，滿天「銀河」將清晰可見。

營地三面環山，一旁可欣賞到清澈荖濃溪，山明水秀，景色宜人；營地旁則有梅山遊客中心，交通便捷。現場隨著季節變化，也有不同的景致，大約1月有梅花盛開季。來山林裡吸取新鮮空氣，有原始林，桂竹林、梅子園、露營區、愛玉園等，感受在大自然微風徐徐吹來的天然芬多精，眺望高山溪畔，享受簡單輕鬆的休閒時光。

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲烤全豬

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲業者王明南（左）表示，現摘椴木香菇，加上天然山泉水煮湯，讓遊客吃出健康、美味與飽足感。

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼香菇是台灣美食之一，它富含膳食纖維及礦物質，加上低熱量、低脂肪。

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼椴木香菇靠截取原木鑽孔，種入菌絲作為繁衍香菇的介質，而椴木長出來的香菇肥碩甜美，吃起來菇味更是厚實濃郁感。當菇傘打開，表示香菇已可採收。

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲高雄桃源區梅花盛開

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲營區旁野踏溪谷體驗

▲▼高雄南橫桃源區梅山村優質私房景點。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：高雄,桃源區,觀星,露營,原住民

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