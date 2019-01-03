台大生不滿校內行政會議沒學生代表　將提案要求增設

▲學生不滿校內行政會議沒代表出席，週六校務會議將提案增設。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學5日（周六）將舉行第一學期第二次校務會議。台大學生代表、學生會會長吳奕柔指出，校內的行政會議在決策許多議題時，都攸關到學生，但卻沒有學生加入，她認為不妥，因此決定在校務會議提案要求校方行政會議新增學生代表席次。

吳奕柔表示，學生是台大組成不可或缺的一環，台大行政會議決策的各項事務皆與學生相關，但卻沒有學生代表出席，她舉例，先前就有教學館需要調漲場地借用費用，但卻沒有邀請學生代表列席討論，決議後引起強烈反彈，因此她認為，行政會議應增設一席學生代表出席，表達學生的想法。

吳奕柔也提到，為了這項提案，學生們也調查了台灣各大大學，發現有許多學校已有學生代表出席行政會議，包括政大、交大、輔大都有2名學生代表，陽明大學有3名，東海大學甚至有6名學生代表。

該提案人之一的校務會議學生代表、台大工學院學生會長王羿方說，以往學長姐就有試圖要將該提案在校務會議上提出，但是沒有成功，而校務會議雖然是校內最高的決議機構，但是校內很多重要的事情都是在行政會議上決議，加上沈思過去一整年學校發生很多事情，不只是校內人士關心、校外也有民眾想了解，因此決定決議再次提起。