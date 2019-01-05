「擋管」假處分敗訴　吳瑞北：早已提訴願是明顯錯判

▲電機系教授吳瑞北聲請假處分，防止教育部聘用管仲閔。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

教育部勉予准聘中研院院士管中閔為台灣大學校長，身為台大校長候選人的台大電機系教授吳瑞北向法院提假處分，但法院4日裁定駁回。對此，吳瑞北今（5日）天在臉書發文指出，法院未實質審理，還在裁定書中說因聲請人未提訴願，但自己早就提行政訴願，是明顯錯漏裁判。

台大校長遴選委員會去年1月初遴選出管中閔為校長，但管中閔遭質疑除了教職還擔任台灣大哥大獨立董事，而身為台哥大副董的遴選委員蔡明興「有利益投票的嫌疑」。台大校長案延燒近一年，前教育部長葉俊榮去年底宣布「勉予同意」聘任管中閔為台大校長，教育部以最速件發函通知台大，台大也已回函給教育部，預計安排管中閔在本月8日上任。

吳瑞北認為教育部未能重啟遴選就發聘，程序正義有瑕疵，懇求依法停止執行，因此向法院申請暫時狀態的假處分。不過，台北高等行政法院審理後，權衡公私益，認為聲請無理由，4日裁定駁回，可抗告。吳瑞北今天在臉書發文指出，法院未實質審理，還在裁定書中說因聲請人未提訴願，但自己早就提行政訴願，是明顯錯漏裁判。

吳瑞北臉書全文：

[假處分駁回的含義]

教育部葉俊榮前部長於去年底12/24突然召開記者會，宣布「勉予同意」聘任管教授為台大校長。由於9/25我就已經提出行政訴訟，要求依教育部5/4來文，台大應重啟遴選否則教育部不得聘任管為校長，為使該訴訟的進行公平有效，隔日早上我就委請律師提出「定暫時狀態處分」，意思就在阻止葉部長在記者會後進一步發文同意管擔任校長，會使該行政訴訟失去公平審理的機會。

沒想到，葉部長是學法律出身的，竟然破壞法律的公平審判原則，搶在12/25提辭呈的前一刻簽核發函台大，而台大也與之合謀，把原訂會在學期初2/1的上任日期大輻提前，當天迅即回函教育部，選定1/8上任，期以木已成舟達成既定事實，使該一直延宕未開庭的行政訴訟，因為已成既定事實而無法審理。

上揭背景下，法院去年底12/27開庭審理定暫時狀態處分案時，我們只能退而求其次，當庭改變要求假處分的內容為：在台大重啟遴選前不得發聘給管教授。此一主張的依據是大學法第九條，其發聘主體是國立大學校長，而截至開庭當日，管教授仍堅稱其尚未收到台大通知，而情況確屬緊急，因此有必要以法庭命令定下暫時狀態，才能後續對上揭行政訴訟進行公平的審理。而教育部的委任律師則堅持發函台大同意即屬行政處分，同時教育部就緊急發文給台大，同意1/8上任並發聘書，隔天並見諸報端。

1/4就是法庭針對此一爭點的裁決，我們尚未收到全文，只能從其新聞稿中判讀。而由於法院的文字常常使一般人不易了解，因此我請教了律師後作了如下解讀，也讓關心此事的社會大眾有更清楚的了解：

1. 法院的駁回均在於程序問題。我們主張只要還沒發聘書都還不算最終行政處分，可以進行假處分。法院雖然認為尚屬正當主張，但經徵詢台大意見後，認為必要性尚有不足。（此一主張實屬不得已，因為台大與教育部已套好，把時間壓縮得非常短，使其他正常法律程序均來不及。）

2. 法院完全未就實體部分（公益v.不符正當法律程序之比較）進行任何裁定，故行政院若擬進行撤銷或變更公文完全沒有受到影響，而教育部之任命及管之上任亦未因此增加任何正當性。

3. 法院對本人的適格性進一步確保，裁定文中甚至提及本人尚未訴願，意指宜先對教育部公文提訴願，有需要再進行後續法院實質審理。

事實上，去年12/28看到報載教育部已發文台大同意1/8交接及發聘時，本人下午就正式向行政院提起訴願，律師也立即將蓋有行政院收文章的訴願書影本提出於法院，並依據行政訴訟法第116條第3項的規定提出聲請停止執行的備位聲請。法院蓋有當天收文章戮，之後直到昨天(1/4)還有提出補充理由和證據的書狀。很遺憾法院裁定書不但說因本人未提起訴願，因而不能依行政訴訟法第116條第3項聲請停止執行，而且就這部分也未審理和裁定。這是明顯的錯漏裁判。

後續法院如果沒有進一步就備位聲請另為裁定，也沒有其他事實改變之下，就會走入行政院訴願程序。此次訴願中，本人及教育部是相對的雙方，台大成為第三者。看來訴願兩造有一致也有不一致的地方，一致的是都認為這次台大遴選有重大的資訊未揭露及迴避的瑕疵，並未補正；爭論的焦點就是，教育部認為在台大抗命不予補正的情形下可以就任，而本人則認為程序正義必須彰顯，而且台大校長應有更高的倫理及道德標準，不能在這種情形下就任。

為了此次台大校長遴選事件，台灣已有三個教育部長、四位資政為之請辭，也許這是台灣走向堅持程序正義的法治國家，所必須付出的代價。