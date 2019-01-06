林務局修正19年沒改的超麻煩法規　簡化人工林疏伐木查驗程序

▲林務局表示，「林產物伐採查驗規則」已修訂完成並施行。（圖／林務局）

記者許展溢／台北報導

「林產物伐採查驗規則」訂定至今有19年未修正，其中為防範越界砍伐貴重林木及未依核定計畫的伐採作業，早已不合時宜，加上現在也禁伐天然林，且每次伐採查驗過程反繁瑣，須耗費大量人力、時間，讓林農降低申請意願，林務局表示，已修訂完成並施行，未來申請伐採林木的等待時間與作業成本可大幅減少。

台灣木材市場99%以上都是進口木材，林務局表示，生產成本較高的國產木材在價格上不易與進口木材競爭是主要原因，而國產木材的高生產成本，除與林農持有林地的規模小有關，以往申請伐採面對耗時的申請程序與冗長的等待時間，也是成本居高不下的原因之一。

▲林務局指出，林產物伐採查驗規則已逾19年未檢討修正。（圖／林務局）

林務局副局長楊宏志指出，去年宣告將開啟國產材元年，推動人工林產業振興時，也同步檢討不合時宜的法規，以簡化伐採申請與作業程序，降低行政與時間成本，以這次修訂的「林產物伐採查驗規則」為例，原本是針對國內為管理天然林的伐採作業所訂定，主要防範越界砍伐貴重林木及未依核定計畫的伐採作業，但至今已逾19年未檢討修正。

林務局林政管理組長劉大維說，現今早也禁伐天然林，伐採的對象已改為林相單一的人工林，法規原本基於防弊所訂定相當繁瑣，且每次伐採查驗須耗費大量人力，公部門人力有限下，導致伐採申請核定過程耗時，也讓林農感到不便甚至降低申請意願。

▲繁瑣部分如進行伐採前，須先每木調查估算材積，還須將所有林木逐株於樹幹削皮打印。（圖／林務局）

繁瑣部分如進行伐採前，須先每木調查估算材積，還須將所有林木逐株於樹幹削皮打印，極為耗費人力、時間，但法規修訂後，如為同一樹種如柳杉的人工林，以設樣區進行材積調查即可，並以噴漆、繫繩或其他簡易註記等方式替代原本的削皮打印，大幅度減少材積調查時間。

林務局表示，原本還須針對伐採林木逐支編號、烙印查驗，修訂後也放寬至末端直徑20公分以上者才須編號、烙印，末端直徑20公分以下的林木得以批次方式過磅查驗，不僅減少行政程序，更可以加速查驗作業。

▲林務局強調，這次修正以「簡便、省時、省工」為原則。（圖／林務局）

楊宏志強調，這次的修正以「簡便、省時、省工」為原則，修正後除能大幅縮短放行查驗時間，提升行政效率，並增加得委任林業技師辦理伐採調查作業，引進民間專業人員共同參與，紓緩林務單位人力不足的困境，也回應林農生產林木的實務需求，增加生產意願。