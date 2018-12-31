限量體驗！夜訪白面鼯鼠、山羌等動物　「啾 」一聲迎接2019日出

▲在大雪山高處可見壯濶的雲海，清晨看日出、黃昏欣賞絢麗晚霞。（圖／林務局東勢林區管理處提供）

記者許展溢／台北報導

迎接2019新一年，林務局東勢林區管理處特別策畫元旦連假在大雪山、八仙山森林遊樂區舉辦一系列森林生態饗宴，包括31日晚上登場的夜間觀察，1月1日原民音樂會等活動，要帶大家在不干擾野生動物下，夜訪野生動物及體驗黑幕下大自然獨特風情，有機會近距離觀察山羌、白面鼯鼠等動物，接著清晨看日出。

大雪山森林遊樂區海拔分布1800-2700公尺，蘊涵豐厚的暖、溫、寒帶林相，位處雲霧盛行帶，在高處可見壯濶的雲海，清晨看日出、黃昏欣賞絢麗晚霞，氣象化萬千，景色如詩如畫，東勢林區管理處表示，行經大雪山林道沿途能看到青楓、台灣紅榨槭及果實橙紅的玉山假沙梨等變色植物，在冬季洗禮下，層層的楓紅一覽無遺。

▲八仙山森林遊樂區天籟步道。（圖／林務局東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處指出，今天夜間觀察時間是7點30分到9點30分，由專業及資深志工帶領參與者進行大雪山夜間生態巡禮，在不干擾野生動物原則下夜訪野生動物及體驗黑幕下大自然獨特風情，更有機會近距離觀察到難得一見的山羌、長鬃山羊、白面鼯鼠等動物。

▲白面鼯鼠是台灣特有亞種，有著白色的臉、圓圓的耳朵與肚子。（圖／林務局東勢林區管理處提供）

東勢林區管理處說明，白面鼯鼠是台灣特有亞種，喜愛住在海拔1000-3000公尺的針闊葉混合林與針葉樹林中，有著白色的臉、圓圓的耳朵與肚子及蓬鬆可愛的毛茸尾巴，夜間的大雪山，常有「啾」高吭尖細聲音，就是白面鼯鼠的信號，在住宿區、林道間都有牠的踨影，歡迎大家前往大雪山一探白面鼯鼠的可愛面目，而白天漫步在森林浴步道則有機會遇見黑長尾雉（帝雉）、火冠戴菊、栗背林鴝等嬌客。

▲▼母灰喉山椒（上）、公灰喉山椒（下）。（圖／林務局東勢林區管理處提供）

八仙山森林遊樂區海拔介於900-1500公尺間，四周群山環抱，林木蒼翠，孟宗竹、桂竹交織而成的竹林清雅優美，水質清澈的十文溪穿越山林，清山綠水，好不愜意。穿梭林間步道時有成群出現的灰喉山椒，在闊葉林樹梢啄食昆蟲及築巢於樹梢的藍腹鷴。

另外，明天新年1月1日，早上10點及下午2點，將舉辦原民音樂會，及農曆春節前每週六、日，在大雪山及八仙山將辦理新春窗花DIY活動每日各2場，每場20名，東勢林區管理處表示，愛好大自然的朋友也絕對不能錯過這項限量體驗。