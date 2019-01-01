文青正妹小編引熱議！林務局說明公開檜木群資訊原因　網大讚爆強

▲林務局自製手繪影片說明公開檜木群用意。（圖／翻攝林務局臉書影片）

記者許展溢／台北報導

林務局台東林管處去年12月25日公開深山特遣隊影片，首次發現上百株、樹齡千年原始紅檜木群，最大株胸徑達4.8公尺，但卻遭批會引來大批「山老鼠」，林務局對此自製手繪影片說明公開用意，影片上架不到4天，吸引近7萬次觀看、千人分享，網友更留言，大讚小編「文青正妹，太強了！好有創意，吸引人認真看完喔。」

▲「紅檜木群」大浦山驚喜曝光卻遭批會引來山老鼠。（圖／林務局提供）

林務局透過影片解釋，公布前其實歷經了多次的討論，有同仁擔心，公開這些機敏資訊，不就是昭告山老鼠哪裡有貴重木，但是再冷靜想想，山老鼠犯案，難道是倚賴政府資訊嗎？事實上，山老鼠比絕大多數人更清楚貴重木的分布與當地的地形，如果珍貴資源所在只有少數政府人員與山老鼠知道，成為陰暗的角落，反而讓這些珍貴資源置於險境，公諸於世引發更多人的關注與守護，才是更好的保護。

▲▼台灣首見！沉睡千年的「紅檜木群」。（圖／林務局）

影片中也提到，山老鼠要砍一棵活生的巨木，因為無法整根運出，所以必須分切成每個50公斤左右的木塊，再ㄧㄧ由揹工背下山，根據以往曾經查獲的案件，50公斤的紅檜或扁柏，山老鼠售出的價格介於2至6萬。而這次公布的檜木林所在位置，就算地形熟悉，腳程飛快，徒步來回也需要10天，山老鼠如要張羅大型鏈鋸、車輛、揹工工資等，利潤在哪不用算就知道，更別說這麼長的路程還要面臨我們設置的各種監控系統及防範措施。

▲▼林務局曝光的紅檜巨木，樹圍15公尺需10人環抱。（圖／林務局）

影片一PO出，不到4天，已吸引將近7萬次觀看、1千人分享，還有2千3百多個讚，也有不少網友留言「感謝林務局人員，也讓我們大家一起來保護美麗的台灣森林！ 」、「感謝你們的付出與守護，辛苦了！ 敬禮！」、「台東處加油?! 小編辛苦了啊(這種影片總會不知不覺得看完呢)? 」、「小編好棒、爆強、超厲害」更有網友說「文青正妹，太強了！好有創意吸引人認真看完喔，讚 」。

▲▼林務局表示，將這些檜木群資訊公諸於世，才能引發更多人的關注與守護。（圖／林務局）

林務局局長林華慶表示，當時公開這麼壯觀的檜木資訊其實是一件好事，沒想到收到很多批評，替13人組成的特遣隊的辛苦感到不捨，因此自己寫了腳本說明，繪製和口白則是由森林科系出身、平常喜歡設計、畫畫和素描的林務局臉書小編花約1個小時完成。