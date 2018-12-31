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「天池山莊」前新設22個營位　2019元旦起分2大標準開始收費

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▲▼天池山莊。（圖／南投林區管理處）

▲南投林管處在「天池山莊」前空地劃設大、小營位共22座。（圖／南投林區管理處）

記者許展溢／台北報導

為維護野生動物重要棲息環境生態，同時管理高越嶺步道承載量，並兼顧資源公平合理應用，南投林區管理處表示，在「天池山莊」前空地劃設小營位19座、大營位3座，共22個營位，預計單日將可多提供100人進行完善登山遊憩體驗， 1月1日起分假日、非假日開始收費。

天池山莊位於能高越嶺道西段13公里處，地理位置優越，為山岳界熱門登山健行路線，南投林管處指出，登山遊客日益增加，遠超過山莊容納量，已影響周邊環境，審慎檢討後，決定在山莊前經常有山友紮營的空地加以整理，劃設營位小營位19座、大營位3座，並規劃有流理台、截水溝及集水井，能將使用水集中處理，避免隨意傾倒或漫流。

▲▼天池山莊。（圖／南投林區管理處）

▲為管理高越嶺步道承載量，南投林管處在天池山莊下方設紮營區，1月1日起開始收費。（圖／南投林區管理處）

南投林管處表示，營位估計最多可容納100人，加上山莊原有床位，單日將可提供188人進行完善登山遊憩體驗，除已劃設的營位，天池山莊劃定範圍內其餘空地也將皆禁止紮營，依容納量進行登山遊客總量控制，對環境衝擊應能有效減緩，確保提供大眾優質遊憩體驗時，還能兼顧保育山林環境。

南投林管處訂定收費標準，分小型營位（長寬各3公尺） ，非假日每座500元，假日每座600元，大型營位（長寬各4公尺），非假日每座700元，假日每座800元。南投林管處提醒民眾，計畫前往登山時可先到天池山莊網站線上申請山屋和營地，住宿利用申請作業須知及收費及退費基準同步調修，並在1月1日正式生效。

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關鍵字：天池山莊,野生動物,林務局,南投林區管理處,營位,登山,越嶺步道

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