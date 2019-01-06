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豬農火大批農委會違背總統承諾　9日北上抗議要求「禁廚餘養豬」

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲許多豬農認為政府應全面禁止廚餘養豬防非洲豬瘟。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情逼近台灣，許多豬農擔心傳播病毒關鍵之一的「廚餘」，會讓台灣淪為疫區，台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育不滿認為，總統蔡英文曾答應未來廚餘不能養豬，但農委會卻稱要等疫情到台灣才禁，實在令人憂心，要求政府「馬上禁止廚餘養豬」，否則預計9日將集結豬農北上抗議。

郭嘉育指出，廚餘養豬是跨國感染唯一途徑，雖然不是病毒傳播主要途徑，但絕對是最主要關鍵，一定要全面禁止廚餘養豬，假設病毒在冷凍豬肉裡存活1000天，萬一這一塊豬肉沒吃完，被丟到廚餘系統，輾轉被豬隻吃了怎麼辦？郭嘉育比喻，就像自己常說幫兒子帶口罩不是不會感冒，只是感冒會大大降低。

▲雲林縣公布禁止廚餘養豬。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台灣目前有2045家廚餘養豬場、65萬頭豬隻以廚餘方式飼養。（圖／記者唐詠絮翻攝）

台灣目前有2045家廚餘養豬場、65萬頭豬隻以廚餘方式飼養，占所有豬隻約12％，環保署表示，台灣1年約有55萬噸廚餘，其中約34萬公噸、63％是拿來養豬；另約20萬公噸則是做堆肥，若馬上禁用廚餘養豬，會面臨大量廚餘不知該如何狀況。

郭嘉育說，生氣的是蔡英文曾南下聽豬農們報告，結束後承諾廚餘雖然不能馬上禁，但未來廚餘是不能養豬，會進入到養殖系統，但隔天行政院長賴清德卻說不可能禁，接著農委會代理主委陳吉仲改說半年內推「共同蒸煮」，除非有疫情，才會全面禁止，讓不少豬農搞不清楚到底是怎樣也很生氣。

▲▼豬。（圖／資料照）

▲豬農認為不管廚餘未來要用堆肥或其他方法處理，政府就是應立即禁止廚餘。（圖／資料照）

郭嘉育認為，共同蒸煮只是短期撫慰民心，長期來看無法解決根本問題。郭嘉育強調，非洲豬瘟是台灣未來即將面對的大問題，不管廚餘未來要用堆肥或其他方法處理，政府就是應立即禁止廚餘，甚至透過立法、罰則或行政命令等方式都好，就是不要再讓高風險的廚餘進到養豬場，否則預計9日將集結豬農北上抗議。

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關鍵字：非洲豬瘟,疫情,大陸,廚餘,養豬,環保署,農委會,蔡英文,賴清德,陳吉仲,台灣養豬青年聯盟

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