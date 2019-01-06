影／金門小坵嶼豬屍排除非洲豬瘟　農委會：廚餘養豬有條件退場

▲大陸旅客攜帶肉類品違規件數沒有降低的情況。（圖／防檢局提供）。

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情嚴重擴散，今（6日）農委會代理主委陳吉仲、農委會副主委黃金城中午緊急舉行記者會表示，在大陸已擴散到23省，基於風險考量，要求廚餘養豬戶，必須一週內依照輔導方案，全面改用飼料或退場。

1月4日在金門小坵發現的死豬，經家畜衛生試驗所以定量聚合酶鏈反應（qPCR）檢測，結果於今日出爐，非洲豬瘟病毒核酸檢驗為陰性，己排除為非洲豬瘟病毒感染。

▲金門小坵嶼海漂死豬檢驗結果出爐為陰性。（圖／地方中心翻攝）

對於國內廚餘養豬是否要全面退場，農委會今舉辦跨部會議，討論後的結果有三點，第一、廚餘養豬場必需通過環保單位再利用檢核者，才可以繼續利用廚餘養豬。並要求各縣市政府加強稽查。

第二、其他廚餘養豬場，要求一週內依農委會輔導方案，全面改用飼料或退場。第三、由環保署等相關部會提出廚餘去化相關配套措施，並據以執行。

▲宜蘭縣內養豬場有116場，有5萬907頭豬，其中42場用廚餘飼養1萬160頭豬。（圖／宜蘭縣政府提供）

陳吉仲表示，清查後全台有2045養豬場，跟環保署登記合格使用的有357場，使用廚餘養豬風險較低，農委會也提出飼料、退場補助，到3日為止有293場畜牧場改用飼料，接下來會針對剩下1155場使用廚餘，沒有登錄的養豬戶加強管控，也就是必須通過環保單位合格檢驗才能使用廚餘養豬，1週內會用最快的速度審核，如果沒就都不能使用。環保署表示，業者一周內提出申請會用最快的方式審查合格與否。

至於陸配帶豬肉製品入境的狀況，雖然罰金提高了，但是狀況仍未有效改善，尤其在1月5日還有2個物品被驗出含有非洲豬瘟，黃金城表示，去年12月18日到目前有44件20萬罰單，全都是來自大陸旅客，而被驗出非洲豬瘟的地區，以5日確認的2件分別來自福建和哈爾濱，目前總共已累計10件被驗出陽性，所以大陸已經全面性汙染了，提醒民眾千萬不要從大陸攜帶任何肉製品來台。農委會主秘張致盛說明，罰款部分1個月內未繳清，如是國人會依規定做行政執行催討，非本國籍則不能再入境，如到其他國家去，也會藉由其他辦法催討。

▲檢疫犬在機場加強勤務。（圖／防檢局提供）

農曆年將到，大陸台灣往來旅客達高峰期，陳吉仲表示，已要求跨部會討論此事並加強邊境查驗，境內所有防疫則全年無休。黃金城說，春節將加派20個人力，在海、空運協助查緝工作。

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻被網友質疑是在自導自演。（圖／第九岸巡隊提供）

另外，去年底金門死豬事件驗出陽性被網友質疑自導自演，是否針對不實訊息開罰，防檢局局長馮海東表示，會追溯此事情。黃金城強調，這頭死豬是由海巡人員看到後送到國家實驗室檢驗，如果要做這樣不是理性的語言，一定會採取法律行動處理。