影／提告是必要之痛？遭段宜康罵「爛咖」　游盈隆：會有適當處理

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨主席補選6日投票，由被視為保皇派的卓榮泰對上反英派游盈隆，結果傍晚將出爐。民進黨立委段宜康日前在臉書痛斥游盈隆是「在關鍵時刻扯民進黨後腿的爛咖」，讓游盈隆在臉書上發文反擊稱「提告是必要之痛」。游盈隆6日一早受訪時表示，「今天過後，會有適當處理」。

段宜康5日在臉書開砲，「明天要把票投給誰？反正絶不會投給游盈隆，這個專門在關鍵時刻扯民進黨後腿的爛咖。」游盈隆發文回擊，「民進黨是個民主政黨，參選黨主席的人有表述政見主張的自由，只要有不同意見就被扣上扯黨後腿的大帽子，是誰給任何人這種權力？什麼叫做民主素養？仗著自己是派系老大就可以如此耀武揚威，為所欲為，請問段宜康委員，你的政治學分是怎麼修的？」文中還強調，「提告，是必要之痛」。

是否要提告段宜康，游盈隆一早受訪時回應，「派系問題多嚴重，一場黨主席選舉，我當然跟卓榮泰會有不同看法、不同意見，卻被派系的領導說是爛咖，我想這次，社會大眾、包含民進黨內沒有人可以接受這樣汙衊毀謗，所以我對段委員這樣的發言我感到遺憾，今天過後，我會有適當處理。」

▲民進黨黨主席投票，2號候選人游盈隆偕同妻子，一同前往新莊中港國小投票。（圖／記者湯興漢攝）