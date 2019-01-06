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白爛貓貼圖限時半價　熱門貼圖優惠最終回

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▲白爛貓貼圖只要半價，熱門貼圖優惠最終回。（圖／翻攝LINE貼圖）

▲「臭跩貓愛嗆人-白爛貓超激動」貼圖只要半價。（圖／翻攝LINE貼圖）

記者姚惠茹／台北報導

LINE貼圖不時推出特價優惠，而在2019年新年的一開始，特別針對2018年十大熱門LINE貼圖推出系列半價優惠，今天（6日）推出的就是在原創貼圖獲得熱門第一名的白爛貓貼圖，其中的「臭跩貓愛嗆人-白爛貓超激動」限時半價，也就是50代幣（約台幣30元）就可以買到。

白爛貓貼圖在2018年蟬聯LINE原創貼圖的十大熱門排行榜冠軍，就算綺綺的恐龍綺想世界貼圖感動人心，造成熱銷也無法撼動白爛貓的冠軍寶座，而LINE貼圖也在近日針對十大熱門貼圖推出半價優惠，並在優惠最終回推出「臭跩貓愛嗆人-白爛貓超激動」限時半價優惠，活動時間從即刻起到今天23:59為止。

▲白爛貓貼圖只要半價，熱門貼圖優惠最終回。（圖／翻攝LINE貼圖）

▲「臭跩貓愛嗆人-白爛貓超激動」貼圖只要半價。（圖／翻攝LINE貼圖）

生動可愛的白爛貓貼圖，搭配「滾遠一點」、「賞你看醫生」、「嘿啦嘿啦 叫你第一名」、「太超過啦」 這些臭跩貓愛嗆人的話語，讓白爛貓榮登台灣粉絲最愛購買的貼圖，甚至要集齊全系列數十款白爛貓，才能證明自己是個死忠粉絲，如果缺的就是「臭跩貓愛嗆人-白爛貓超激動」這一款，剛好可以趁著半價優惠補齊。

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關鍵字：LINE,白爛貓,貼圖,臭跩貓

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