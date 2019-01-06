影／「我不是反英！」游盈隆甜牽老婆投票：結果會讓人滿地找眼鏡

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨主席補選6日投票，由被視為保皇派的卓榮泰和反英派的游盈隆雙雄對決，結果傍晚將出爐。游盈隆一早放閃牽著老婆到新莊中港國小投票，談及這場選舉，他強調自己不是「反英」，但定調這是一場改革派對戰保皇派的選戰，對於開票結果他則很有信心，「選舉結果會讓人滿地找眼鏡」。

游盈隆表示，這次選舉牽動台灣未來政局，國內外都很關注，「我很高興這次因為我的參選，讓這場補選不是派系橋出來的，可以把權力還給黨員，讓競爭有意義，沒有愧對民進黨的美名」。

針對外界認為他「反英」，游盈隆解釋，「這絕對是錯誤、誤導、扭曲，我不是反英，一個例子，蔡英文總統面對習近平談話，她出來回應，我當時在台南走訪基層，第一時間不假思索就說蔡總統講得非常好，沒有反英這樣的事實，我所說的都是在期盼這個黨、蔡總統，多做一些改革、多做一些對台灣、對民進黨、對人民有幫助的事情，真心話不能說是反英，應該說是改革派比較適當。」

投票從早上八點到晚上五點，隨後將進行開票，傍晚誰任當主席就會有答案，游盈隆信心表示，很多人對這場選舉做出預測，但他相信只要支持者幫忙監票，過程中計票正確、公平公正公開，「選舉結果會讓人滿地找眼鏡」。

▲民進黨黨主席投票，2號候選人游盈隆偕同妻子，一同前往新莊中港國小投票。（圖／記者湯興漢攝）