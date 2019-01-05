韓國瑜「愛情產業鍊」情人節有一套　票選十大摩鐵誰與爭鋒

▲高雄市政府觀光局將舉辦十大摩鐵賽來拉抬舊縣區旅宿 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜政策之一就是要推愛情產業鏈，現在全力重塑愛河浪漫景點以外，下一步將著手規劃摩鐵進入愛情產業發展的重要一環，初步已經決定舉辦高雄十大摩鐵賽，要將最好最浪漫的摩鐵介紹給大家，結果將會在情人節前夕公布。

其實在高雄市左營裕誠路周邊，算是高雄摩鐵聚集的熱區之一，像是四季旅店、伊甸旅店、日光花園旅店、御宿商旅以及花漾汽車旅館等，算是密集度相當高，如果大大小小的摩鐵都算進來的話，周邊至少有20家摩鐵，競爭激烈也代表了高雄市摩鐵市場相當大。高雄市政府觀光局長潘恆旭表示：「愛有很多種純純的愛，有濃情蜜意濃濃的愛，愛情裡頭有濃有淡，有深有淺所以我們認為愛情是一個非常純粹主詞跟動詞」。

▲現在摩鐵房型也不再只有「愛情」使用，其實家庭也可以一起來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

御宿集團董事長劉坤福表示非常支持高雄市觀光局政策，覺得票選十大摩鐵賽這個主意非常好，將會全力支持，劉坤福也指出其實目前高雄市的摩鐵房型，除了有親子風、海島風，可以說是各式各樣，裡頭的設備有卡拉ok、泳池等，房間坪數也有近百坪，不比星級飯店要來得差，但是價格都非常親民。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，舉辦十大摩鐵賽主要是要拓展以前舊高雄縣區的觀光市場，因為舊縣區比較沒有星級飯店，反而常見摩鐵，而且現在摩鐵房間隔局也不僅限於情人，現在也可以很家庭，所以希望透過這個摩鐵比賽為高雄觀光市場再注入新能量。