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每個月都虧！墾丁再傳老店關門「認賠殺出」　小山東、南卡威喊卡

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生活中心／綜合報導

復甦之路寸步難行！墾丁觀光榮景不再，先前爆出的「高價滷味事件」更讓形象受到重創，即便政府推出補助搶救，但業者營業額仍然慘澹不堪，甚至多家在地老店紛紛傳出倒閉，繼知名餐廳「迪迪小吃」、「金灘」PUB後，老牌小吃店「小山東」、「南卡威」PUB也撐不下去，忍痛認賠殺出，宣告結束營業。

▲▼每個月都虧！墾丁再傳老店關門「認賠殺出」　小山東、南卡威喊卡。（圖／東森新聞）

▲小山東老闆娘無奈表示，近2年餐廳虧損不斷。（圖／東森新聞）

「各位好，小山東餐廳將於108年1月1日起結束營業，感謝大家長久的照顧！」鐵門上張貼著紅色告示，宣告20多年的老店撐不下，只好轉型圖生存，不少慕名而來的遊客撲了個空，神情滿是錯愕，驚呼「結束營業了喔？」還有另名來自台南的遊客大感惋惜，「吃了一次就上癮，尤其對他們的肉絲拉麵特別有印象！」

▲▼每個月都虧！墾丁再傳老店關門「認賠殺出」　小山東、南卡威喊卡。（圖／東森新聞）

▲遊客得知小山東停業後感到相當惋惜。（圖／東森新聞）

小山東在墾丁深耕多年，是當地相當具指標性的知名小吃店，過去還有美食節目特地前來拍攝，就連副總統陳建仁也曾光臨，但店家卻不堪近年觀光環境不佳、接連虧損，就算再不捨也只能關店止血。丁姓老闆娘無奈表示，自己除了小山東外，還另外經營早餐店，但由於遊客大減，小山東這2年來幾乎是處於持續虧損狀態，決定轉型專心經營早餐店，「這2年虧的時候，當然我們能撐就撐，因為我們還有一個早餐店，讓我們有依靠，但是這樣不行啊，我那邊賺錢來貼這邊，我沒道理啊！」

另外宣布停業的還有知名PUB南卡威，過去墾丁全盛時期時，大街上PUB林立，時常可見辣妹熱舞拼場，但近年觀光客數量大幅下滑，只能一間間收攤，知名的南卡威如今也大門深鎖，房東還貼上「出租告示」，希望盡快有業者接手。

房東表示，南卡威已經租了14年，但近日因股東因素而收攤，只能盡快尋找新租客；南卡威業者則指出，近年不只遊客銳減，房租還不斷攀升，每個月的營業額都呈現赤字，最後幾個股東協調後，只能決定結束營業。

▲▼每個月都虧！墾丁再傳老店關門「認賠殺出」　小山東、南卡威喊卡。（圖／東森新聞）

▲南卡威PUB也因不斷虧損宣布停業。（圖／東森新聞）

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關鍵字：墾丁,小山東,南卡威,觀光

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