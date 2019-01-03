時速350公里自動駕駛　復興號在京張高鐵創世界首次

▲復興號中國標準動車組（CR400AF）。（圖／翻攝自中車青島四方機車車輛股份有限公司網站）

記者馬叔安／台北報導

中國鐵路總公司（下稱中鐵）總經理陸東福在2日透露，復興號動車（台灣稱高鐵）將實現時速350公里自動駕駛功能，而這項技術目前在世界上還是空白，中鐵預計將在京張高鐵首次應用。也就是說，司機只要按一個啟動按鈕，就可以實現列車從車站自動發車、運行、運行時間按計劃調整、到達車站精確停車和開門等功能。

央視新聞報導，目前大陸的高鐵列車都是在中國列車運行控制系統的防護下，由司機駕駛運行，中國鐵路總公司已在珠三角的莞惠、佛肇兩條時速200公里城際鐵路開通了ATO（高鐵列車自動駕駛），創下全球首例。

ATO的工作流程包括地面調度中心制定好行車計劃後，通過地面的數據傳輸網路把計劃送到ATO的地面設備，這個設備再通過鐵路移動通信網，把計劃發送給動車組上的ATO車載設備，再根據動車組當前的位置，計算出控制速度曲線，代替司機自動控制動車組的加速、運行、減速、停車、開車門等。

▲復興號自動駕駛模擬台。（圖／翻攝自央視網）

陸東福說，高速列車採用ATO是高速鐵路智能化的重要標誌，「對保持我國高速鐵路列控技術的國際先進水平有重要的意義，復興號在世界上首次實現時速350公里自動駕駛功能，成為我國高鐵自主創新的又一重大標志性成果。」

復興號電聯車原名中國標準動車組，2017年6月25日改為現行名稱，2016年8月15日投入服務，中國鐵路總公司組織中國中車自主研發，其中時速能達350公里的CR400AF和CR400BF車型分別由中車青島四方機車車輛、青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司（BST）和中車長春軌道客車、中車唐山機車車輛製造，未來將作為中國高速鐵路及普速鐵路的主力車種。

▲350時速自動駕駛復興號。（圖／翻攝自央視網）