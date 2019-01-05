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「非血緣骨髓移植」跨越海峽兩岸　東莞3病患成功完成手術

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東莞台心醫院執行院長謝瀛華(右一)。（圖／記者吳增煌攝）

▲東莞台心醫院執行院長謝瀛華（右一）。（圖／記者吳增煌攝）

大陸中心／綜合報導

歷經34小時、2000多公里的路程，由慈濟志工謹慎地手捧著分接傳遞，3份來自台灣供血者的骨髓近日終於送至東莞台心醫院，由合作的南方富春（兒童）血液病研究中心院立刻手術；這也是東莞市首次迎來台灣非血緣的配對骨髓。該研究院中心院長李富春說，大陸對骨髓捐贈相對保守且有誤解，雖然慈濟在大陸已有2000多例成功捐贈，但在東莞地區是首例。

此次受贈骨髓的病患有3人，他們均經過漫長等待，有的人一等就是15年。患者銘銘（化名）的母親來自海南省海口市，她哽咽提到，兒子出生就罹患地中海貧血症，每個月都要定期輸血，「這9年來過的很艱辛」、「終於看到希望」；此外，她也感謝台灣的捐贈者，讓兒子的生命得以重造。

東莞台心醫院執行院長謝瀛華(右二)。（圖／記者吳增煌攝）

▲東莞台心醫院執行院長謝瀛華（右二）。（圖／記者吳增煌攝）

年紀最大的患者小炫（化名）出生3個月時即發現罹病，病程長達15年之久。由於長年受病痛所苦，他幾乎失去人生的希望。年紀最小的病患小豪，病程也有5年多，長期依賴定期輸血。據統計，他們每人每年花在輸血上的費用，至少要人民幣十萬元（約新台幣45.5萬元），不僅身體飽受煎熬，生活上也徒增一筆龐大開銷。

慈濟志工陳絹媛透露，這次捐贈骨髓的捐贈者，分別在嘉義大林慈濟醫院及花蓮進行造血幹細胞採取，但不像一般捐血那樣單純，受贈者需要在前幾天注射動員劑，把血引流到血細胞分離機中，對照造血幹細胞採集後，其餘的再回輸。整個過程，需耗費4至6小時。

富春血液病研究院中心院長李富春受訪時說，大陸對骨髓捐贈相對保守且有誤解，反悔率也相對高。他也提到，地中海型貧血症常發生在南方，大陸華南與台灣同文同種，配對成功率高；雖然慈濟在大陸捐贈已成功2000多例，但在東莞地區還是首例。

▲東莞台心醫院受贈骨髓病患。（圖／翻攝自台海網）

▲東莞台心醫院受贈骨髓病患。（圖／翻攝自台海網）

台心醫院執行院長謝瀛華表示，該院目前合作的富春研究院，是大陸唯一專注兒童血液病研究和治療，台心醫院不但有專屬床位，還有18間移植倉，是大陸南方最大的兒童造血幹細胞移植中心。台心醫院董事吳勝豐也說，透過這次骨髓捐贈，架起了兩岸生命捐助的橋樑，希望共同扺抗地中海貧血病，這也是血濃於水的具體表現。

台心醫院由東莞台商協會會員籌資興建，為廣東省首家台資三級醫院、廣東首家大型台資醫院，位於廣東東莞東城區，按大陸三甲級規模綜合醫院及台灣地區醫學中心的建設標準進行規劃設計，總規劃床位1800床，分三期建置，是一所集臨床醫療、教研、預防保健與康復為一體的三級綜合性教學醫院。

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關鍵字：非血緣骨髓,骨髓,移植,東莞,台心醫院,富春血液病研究院中心,謝瀛華

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