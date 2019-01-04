車主找到了！BMW跑車闖國中狂飆甩尾　到案一句話超傻眼

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣苑裡一輛BMW Z4灰色跑車4日下午突然闖入致民國中，還在操場狂飆、甩尾2圈，讓師生當場傻眼。警方獲報後，循線找到住在附近的44歲呂姓男駕駛，才發現他是「一時無聊」犯案，訊後已依公共危險罪函送。對此，校方非常無奈，表示類似事件已經不是第一次發生。

從監視器畫面中可見，一輛BMW Z4雙門跑車尾隨教職員轎車進入校園，隨後加速闖入操場草地，開始繞圈狂飆。當時操場上有師生正在上課，但駕駛根本視若無睹，一度囂張甩尾。過程中，還能聽見有人說，「好壞，好恐佈，而且學生都在操場！」

▲BMW跑車在校園操場狂飆甩尾，過程全被學生拍下PO網。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

警方獲報後，第一時間透過車牌找到60歲鄭姓女車主，但鄭女否認駕車，隨後才發現是其子呂男所為。呂男到案後，坦承是一時無聊才會開車闖入校園，訊後被依公共危險罪送辦。

根據《東森新聞》報導，校方表示，類似案件已經不是第一次發生，之前也有人開車闖入校園，事後致歉，「說他不知道跑道不能車子輾壓，他平常就是開高爾夫球車當交通工具」。

如今校園又有人開車闖入，還近距離在師生面前狂飆。校方非常擔憂，也不能理解駕駛用意，但若跑道因此受損，不排除向車主求償，後續將設置車擋，避免類似事件再次發生。

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