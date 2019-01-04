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按喇叭遭報復！騎士被「汽車追撞」滾地慘摔　網：這是謀殺吧！

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記者趙蔡州／綜合報導

按了一聲喇叭就被惡意追撞！台北市一名騎士行經復興北路地下道、往北朝大直橋方向，因為「路被擠壓」就對著一輛休旅車按喇叭提醒，但沒想到等他騎上橋後，休旅車就突然從後方追撞，造成他連人帶車摔到地上，所幸後方車輛立刻變換車道才沒輾過，影片曝光後也讓網友紛紛砲轟說：「這是謀殺吧！」

網友2018年12月28日騎車行經復興北路地下道往大直橋，只是在隧道出口時被休旅車擠壓路線，他就按了一聲喇叭提醒對方，經過休旅車旁時還看了一眼。但不料雙方開上大直橋後，休旅車駕駛疑似不滿被按喇叭，就加速跟到原PO旁邊、跨雙白線搶佔機車專用道，惡意擦撞造成原PO滾地慘摔。

▲▼按喇叭被報復！騎士遭「轎車追撞」滾地慘摔　網轟：這是謀殺吧！（圖／翻攝自YouTube）

▲騎士最後被轎車從側邊擦撞慘摔。（圖／翻攝自YouTube）

原PO摔倒後機車又向前滑行了5公尺，他也滾地一圈靠手支撐後攤坐在地上，休旅車則是又往前開了約20公尺，駕駛才下車協助騎士扶起機車。警方表示，意外造成了騎士手腳擦傷，休旅車駕駛有跨越雙白線、變換車道不當情況，將依法開處600至1800罰鍰，詳細肇責已經交給交通隊鑑定

影片後來被騎士放上網路，其他網友看了紛紛痛批說：「台灣兩輪已經夠慘了，按喇叭示警，還要被衝撞。」、「麻煩請直接提告，不要和解給對方教訓」、「你脾氣真好，他下車走過來，若我就拳頭直接下去了」、「根本蓄意謀殺，不就還好後車有閃」、「這不是故意，什麼才是故意呢？」

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關鍵字：騎士,擦撞,謀殺,GOgoro,報復,追撞

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