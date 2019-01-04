影／錯抓元大搶匪！無辜男批警「憑1頂紅帽辦案」　氣炸：要告清水分局

社會中心／綜合報導

台中沙鹿元大銀行4日中午遭一名頭戴紅帽、口罩的男子持刀行搶，得手約20萬元後騎著腳踏車離去；警方循線追查後，於下午迅速逮捕一名紅帽男，但經比對後確認是「烏龍一場」；男子嫌疑洗清後氣急敗壞，怒轟警方「怎能僅憑一頂帽子就說我是搶匪，還將我逮捕？」揚言要提告清水分局濫用公權力。

這起銀行搶案就發生在中午12時40分，監視器畫面拍下，一名頭戴紅色鴨舌帽、口罩的男子，手持剁骨刀走進銀行，隨後亮出刀械大喊「搶劫」，嚇得行員不敢輕舉妄動，只能乖乖交出現金，最後男子得手約20萬元後大搖大擺走出銀行，騎著腳踏車逃離現場。

▲紅帽男遭警方帶回，最後證實是抓錯人，氣得揚言告警。（圖／東森新聞）

警方接獲通報後全副武裝、荷槍實彈趕抵現場，在民眾熱心檢舉下於短短1小時候鎖定特徵相符的可疑男子，並在光榮街將其逮捕；但糗的是，男子雖然也戴著紅色鴨舌帽、騎著腳踏車，但經詳細比對後，證實是「抓錯人」。清水分局偵查隊長陳聖偉指出，男子穿著、帽子顏色都相仿，但是款式不太相同，且身形也與行員描述不同，身上也未查獲贓款，因此初步排除涉案。

根據《蘋果日報》報導，遭誤逮的男子偵訊後於4日晚間離開警局，見到記者時怒氣沖沖，痛批警方僅憑一頂帽子辦案，當下只是要去家樂福買東西，沒想到大批警力突然出現，還指著他說是搶匪，不由分說就將他逮捕，「我要告清水分局，清水分局濫用公權力！」而對於男子揚言提告，警方也表示會再向他說明致歉，希望取得諒解，但若男子堅持提告，這也是他的權力，警方會予以尊重。

▲沙鹿元大銀行4日中午發生搶案。（圖／記者李忠憲翻攝）