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2淫賊疑持鑰匙闖空門「全程打字」　盜用手機誘騙23歲女兒

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▲▼妙齡女回家被歹徒盜用媽媽手機欺騙，購買晚餐後遭綑綁控制。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲妙齡女回家被歹徒盜用媽媽手機欺騙，購買晚餐後遭綑綁控制。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

新北市樹林區二名淫賊2日傍晚闖空門，見頗具姿色的50歲李婦返家，竟一時起色心，先搶了6千多元，再扒光李婦衣服猥褻，以棉被蓋住並綑綁毆打，還強拍裸照。23歲李姓女兒晚間7時許回家，因為沒帶鑰匙打給媽媽求救，淫賊竟盜用媽媽手機，要求「去幫我買麵再回家」，趁機支開女兒，李女回家後，隨即又被躲在門後的淫賊綑綁。

警方調查，李婦2日下午5時許返家，隨即被在家中行竊的2名淫賊以棉被蓋住並綑綁毆打，2賊見李婦頗具姿色，竟起色心脫去被害人上衣猥褻，隨後逼問家中財物放在哪裡，女子不斷尖叫反抗還被毆打，淫賊離去時甚至掀開棉被拍裸照，恐嚇不准報案。

李婦的23歲女兒晚間7時許回家，因為沒帶鑰匙打給媽媽求救，2淫賊見手機響起，竟盜用媽媽手機回應「你先幫媽媽買麵回家」，李女渾然不知陷入淫賊的「色情陷阱」，乖乖買麵回家後，馬上被躲在門邊的淫賊跳出綑綁在廁所。

2賊到了晚間11點多才離開，母女邊哭邊掙脫，淚訴「這是今生最驚恐的一夜」，李女掙脫後，馬上連繫爸爸和哥哥一起到派出所報案；警方表示，2淫賊應該持有鑰匙，才能在不破壞大門的情況下進入屋內，且歹徒全程都用手機打字，逼問被害人財物放哪裡，並未開口說話，不排除是熟人所為，目前正全力追緝犯嫌中。

▲▼妙齡女回家被歹徒盜用媽媽手機欺騙，購買晚餐後遭綑綁控制。（圖／記者林煒傑翻攝）

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