專訪／蘇貞昌若接閣揆太剛強？鄭文燦：他有柔軟的另一面

▲蘇貞昌若接閣揆，鄭文燦看好與小英總統相處沒問題。（圖／記者湯興漢攝）

文／賴于榛

行政院長賴清德預約請辭後，近日由蘇貞昌接任的態勢逐漸底定。民進黨重要中生代、桃園市長鄭文燦接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，過去有蘇蔡之爭的傳言，但蘇貞昌若是在總統蔡英文第一屆任期最困難的時刻接任閣揆，將來會成就蘇蔡合作的可能性，也會傳為佳話；至於外界擔心蘇貞昌的個性太衝且剛正強勢，他則說並不擔心，因為蘇院長有柔軟務實彈性的一面，也有很好的溝通能力。

根據《ETtoday新聞雲》掌握的最新消息，蔡英文近日與蘇貞昌會面，蘇貞昌誠懇的向蔡英文表示，在民進黨最艱困的此時，他願意挺身而出，扛下重擔，雙方最後達成共識，將在一月底前「賴下蘇上」，由蘇貞昌接任閣揆。





▲蘇貞昌傳在一月底前接任閣揆。（資料照／記者周書羽攝）

鄭文燦接受《ETtoday新聞雲》專訪時則強調，院長於是否為蘇貞昌，這是總統決定，無從置喙，但他提醒新任閣揆會有三大挑戰，首要就是清理戰場，「清理戰場不是投降，撤退也要有隊形」，可從賴清德日前提出的政策檢討報告下手，有需要檢討的直接改變，不修法就能改變的就直接做。

第二挑戰鄭文燦直指是「沉住氣」，他說接下來是總統大選年，任何事物都會被放大檢視，也會被從嚴格角度充分監督，因此閣揆要有韌性才能度過考驗，包括內部整合溝通一致性還是蠻重要的。

鄭文燦說，第三就是閣揆的這些改變，得看看能不能讓大家看到接地氣、貼近民意，對庶民經濟有所照顧，將流失信任度接回來。





▲鄭文燦直言新閣揆有三大階段的挑戰。（圖／記者湯興漢攝）

至於傳聞接任的蘇貞昌是否能完成這三階段任務，鄭文燦透露他的觀察，他說，蘇貞昌特色就是「衝衝衝」，敢於承擔決斷，困難時刻是不會迴避的，且過去有蘇蔡之爭的傳言，若是蘇貞昌為了蔡英文總統第一屆任期最困難的時刻承擔，將來會成就蘇蔡合作的可能性，也會傳為佳話。

「俯首甘為孺子牛」，鄭文燦表示，過去蘇貞昌曾經擔任院長，由蔡英文擔任副院長，現在反向過來，蔡英文擔任總統蘇貞昌擔任閣揆的話，其實有為年輕一代往前衝，並貢獻人生與政治的智慧的態勢，「蘇院長願意做的話，外界也是會肯定」。

至於外界擔心蘇貞昌的個性太衝、剛正強勢，未來與總統合作是否會卡卡的，鄭文燦則說，其實蔡英文與蘇貞昌相處過，知道什麼是最好的相處方式，且蘇院長有柔軟、務實、彈性的一面，也有很好的溝通能力，他並不擔心。